भीलवाड़ा में 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत, अनियंत्रित कार पलटकर खेत में घुसी, 3 लोग गंभीर घायल



हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। एंबुलेंस की सहायता से घायलों को गुलाबपुरा अस्पताल पहुंचाया गया। क्रेन की मदद से कार को खेत से बाहर निकाला गया। पुलिस ने मृतक महिलाओं के शव महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित किया है। गुलाबपुरा थाना प्रभारी हनुमान सिंह ने बताया कि हादसे को लेकर अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।