पाली

Pali News: करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मी की मौत, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप

सूचना मिलने पर रानीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रानीवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान चंदनसिंह पुत्र भूरसिंह निवासी धानोल के रूप में हुई है।

पाली

image

Kamal Mishra

Oct 27, 2025

Pali Death

मृतक चंदनसिंह ( फाइल फोटो )

पाली। रानीवाड़ा उपखंड के धानोल गांव स्थित जीएसएस (ग्रिड सब स्टेशन) पर सोमवार को करंट लगने से एक संविदा कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई।

मृतक की पहचान चंदनसिंह पुत्र भूरसिंह निवासी धानोल के रूप में हुई है। वह पिछले चार वर्षों से एजेंसी के माध्यम से जीएसएस धानोल में संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह चंदनसिंह विद्युत आपूर्ति से जुड़ा रखरखाव कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आने से वह बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही गिर पड़ा।

चिकित्सकों ने किया मृत घोषित

पास में मौजूद सहकर्मियों ने तत्काल विद्युत सप्लाई बंद की और घायल को संभालते हुए रानीवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना पर रानीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और यह भी पड़ताल की जा रही है कि कार्य के समय सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं।

सरकारी मुआवजा की मांग

चंदनसिंह के असमय निधन की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों और सहकर्मियों ने आरोप लगाया कि जीएसएस पर सुरक्षा उपकरणों की कमी और ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने मांग की कि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी मुआवजा दिया जाए, ताकि परिवार को राहत मिल सके।

सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्युत विभाग को संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

राजस्थान में 55 डॉक्टरों की सेवा समाप्त, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, अब तक नहीं आए नए आदेश
बाड़मेर
Rajasthan

Pali News: करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मी की मौत, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप

