Pali News: करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मी की मौत, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप

चंदनसिंह के असमय निधन की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों और सहकर्मियों ने आरोप लगाया कि जीएसएस पर सुरक्षा उपकरणों की कमी और ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने मांग की कि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी मुआवजा दिया जाए, ताकि परिवार को राहत मिल सके।