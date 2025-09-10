Rajasthan: भाजपा के वरिष्ठ नेता के पुत्र ने थामा कांग्रेस का हाथ, बताया दो प्रमुख कारण

मुकेश कुमावत ने कांग्रेस में शामिल होने के पीछे दो प्रमुख कारण बताए हैं। पहला, उनके पिता हरीश कुमावत का सपना था कि कुचामन को जिला बनाया जाए, जो भाजपा सरकार में संभव नहीं हो सका। दूसरा, उन्होंने वर्तमान सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर असंतोष जताया। मुकेश ने कहा कि अब वे अपने पिता के अधूरे सपनों को कांग्रेस के साथ मिलकर पूरा करेंगे।