Rajasthan: भाजपा के वरिष्ठ नेता के पुत्र ने थामा कांग्रेस का हाथ, बताया दो प्रमुख कारण

भाजपा के वरिष्ठ नेता व चार बार विधायक रहे हरीश कुमावत के पुत्र मुकेश कुमावत ने कांग्रेस का दामन थाम लिया।

कुचामन शहर

kamlesh sharma

Sep 10, 2025

Former MLA Harish Kumawat
पूर्व विधायक कुमावत के पुत्र के कांग्रेस में शामिल होने के दौरान उनके घर पूर्व विधायक, सभापति सहित अन्य लोग।

कुचामनसिटी। भाजपा के वरिष्ठ नेता व चार बार विधायक रहे हरीश कुमावत के पुत्र मुकेश कुमावत ने मंगलवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। कुमावत ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद नगर परिषद सभापति के पदभार ग्रहण समारोह के जुलूस में भाग लेकर अपने फैसले को सार्वजनिक रूप से मजबूत किया।

मुकेश कुमावत ने कांग्रेस में शामिल होने के पीछे दो प्रमुख कारण बताए हैं। पहला, उनके पिता हरीश कुमावत का सपना था कि कुचामन को जिला बनाया जाए, जो भाजपा सरकार में संभव नहीं हो सका। दूसरा, उन्होंने वर्तमान सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर असंतोष जताया। मुकेश ने कहा कि अब वे अपने पिता के अधूरे सपनों को कांग्रेस के साथ मिलकर पूरा करेंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक महेन्द्र चौधरी, सभापति आसिफ खान, उपसभापति हेमराज चावला और आरीफ खान ने हरीश कुमावत के घर पहुंचकर उनका सम्मान किया। उन्होंने उनकी मां यशोदा देवी से आशीर्वाद लिया और मुकेश कुमावत को माला व साफा पहनाकर पार्टी में शामिल किया।

Updated on:

10 Sept 2025 02:33 pm

Published on:

10 Sept 2025 02:32 pm

