कुचामन शहर

लाडनूं समाचार: दो साल कोमा में रहे शख्स की इलाज के दौरान मौत

लाडनूं समाचार: दो साल पहले सड़क हादसे में घायल हुए गांधी चौक निवासी शबीर शेख आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

कुचामन शहर

image

Santosh Trivedi

Nov 20, 2025

लाडनूं. मृतक शब्बीर शेख फाइल फोटो

लाडनूं. मृतक शब्बीर शेख फाइल फोटो

लाडनूं। यहां दो वर्ष पहले हुई एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए शबीर शेख की राजकीय चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। शबीर शेख 17 जुलाई 2023 को पेट्रोल भरवाने जा रहे थे।

मंगलपुरा चौराहे पर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में उन्हें सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए रैफर किया गया। तब से वह कोमा में थे। मौत की पुष्टि होते ही लाडनूं थाना पुलिस ने पुराने मामले की फाइल खोली और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

हादसे के समय ट्रक ने शबीर को तेज गति और लापरवाही से टक्कर मारी थी। ट्रक चालक जगदीश पुत्र कैलाशचंद जाट निवासी कुकणा की ढ़ाणी को पुलिस ने आरोपी बनाया था, और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

थानाधिकारी महेंद्र सिंह पालावत ने बताया कि शबीर की मौत के बाद अब धारा गैर इरादतन हत्या भी जोड़ी गई है। मृतक के परिजनों ने चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच का आश्वासन दिया है।

Published on:

20 Nov 2025 05:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / लाडनूं समाचार: दो साल कोमा में रहे शख्स की इलाज के दौरान मौत

कुचामन शहर

राजस्थान न्यूज़

