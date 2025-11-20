लाडनूं समाचार: दो साल कोमा में रहे शख्स की इलाज के दौरान मौत

मंगलपुरा चौराहे पर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में उन्हें सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए रैफर किया गया। तब से वह कोमा में थे। मौत की पुष्टि होते ही लाडनूं थाना पुलिस ने पुराने मामले की फाइल खोली और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।