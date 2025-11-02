Rajasthan: सांभर झील में मौत का सन्नाटा, एक साल बाद फिर एवियन बॉटूलिज्म की दस्तक! 36 परिंदों की मौत

सांभर झील में प्रवासी परिंदों की मौत के बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) डॉ. ख्याति माथुर ने एसडीएम कार्यालय में पक्षियों के बचाव और राहत कार्य लिए बैठक में लेकर विस्तृत कार्ययोजना तय की। पक्षियों की मौत रोकने के जिए सांभर साल्ट क्षेत्र को 10 अलग-अलग ज़ोन में बांटकर ड्रोन कैमरों से गहन निगरानी की जाएगी, जिससे परिंदों की गतिविधि, जल की गुणवत्ता और पर्यावरणीय परिस्थितियों का वास्तविक समय पर मूल्यांकन किया जा सके। हालांकि इस बीच 15 और पक्षी मृत मिले, जिससे अब मरने वाले पक्षियों की संख्या 36 हो गई है।