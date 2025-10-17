राजस्थान पुलिस की सख्त नजर: अपराधियों को फॉलो किया तो पहुंच सकते हैं सलाखों के पीछे, 38 युवक गिरफ्तार

जिला पुलिस इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अपराध से जुड़े कंटेंट पर विशेष नजर रख रही है। साइबर इंटेलिजेंस टूल्स और मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से जिले के डिजिटल वातावरण को अपराध मुक्त बनाए रखने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यह पूरा अभियान जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन में चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीडवाना हिमांशु शर्मा, परबतसर के एएसपी जिनेन्द्र जैन, डीडवाना के डीएसपी धरम पूनिया और मकराना के डीएसपी भवानी सिंह इसकी निगरानी कर रहे हैं।