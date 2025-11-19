Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुचामन शहर

राजस्थान: महिलाओं ने तहसीलदार की गाड़ी घेरी, टायर की हवा निकाली, जानिए क्यों

Rajasthan News: महिलाओं ने तहसीलदार को मौके पर घेर लिया और उनके वाहन की हवा तक निकाल दी। जानिए क्या है मामला

3 min read
Google source verification

कुचामन शहर

image

Santosh Trivedi

Nov 19, 2025

teshildar protest

Photo- Patrika

Rajasthan News: नावां शहर। उपखण्ड मुख्यालय के बीहड़ इलाके में खेजड़ी सहित अन्य पेड़ों को बचाने की मांग को लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

इस दौरान महिलाओं ने तहसीलदार को मौके पर घेर लिया और उनके वाहन की हवा तक निकाल दी। बढ़ते तनाव को देखते हुए एसडीएम दिव्या सोनी के आग्रह पर तत्काल बैठक आयोजित की गई।

स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रस्तावित 450 करोड़ के सोलर प्लांट के कारण बीहड़ क्षेत्र की खेजड़ी और वनस्पति को भारी नुकसान हो रहा है।

कुमावत समाज के अध्यक्ष सीताराम नागा, जालेश्वर महादेव मंदिर से राजेन्द्र नोखवाल और अन्य स्थानीय नेताओं ने बताया कि यह क्षेत्र वर्षों से गौवंश और पक्षियों का आश्रय स्थल रहा है।

इसके अलावा, यह मार्ग किसानों के खेतों और मंदिर तक पहुंचने के लिए उपयोग होता है। इन रास्तों को निजी कंपनी द्वारा बंद करने की कोशिश की जा रही है, जिसे क्षेत्रवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।

कंपनी काट रही खेजड़ी, लोगों ने लगाया गले, धरने पर बैठे

बीहड़ क्षेत्र से सैकड़ों खेजड़ी पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया गया है। मंगलवार को जब लोग बीहड़ क्षेत्र पहुंचे तो उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए गले लगा लिया और मुख्य मार्ग पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

एडवोकेट राजेश कुमावत ने आरोप लगाया कि खेजड़ी पेड़ों को खुलेआम काटा जा रहा है, लेकिन कोई इस पर रोक नहीं लगा रहा है। प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।

इस दौरान पटवारी और होमगार्ड के साथ स्थानीय लोगों के बीच तीखी बहस भी हुई, लेकिन पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति से मामला शांत हुआ।

प्रशासन-सोलर प्लांट अधिकारियों और क्षेत्रवासियों की वार्ता विफल

एसडीएम दिव्या सोनी ने बढ़ते विरोध को देखते हुए एडीएम राकेश गुप्ता से बातचीत की और मामले को सुलझाने का प्रयास किया। इसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में सोलर प्लांट के अधिकारियों और शहरवासियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।

बैठक में क्षेत्रवासियों ने स्पष्ट रूप से अपनी मांगें रखीं कि गौवंश के लिए सुरक्षित स्थान, मंदिर और किसानों के खेतों तक पहुंचने के लिए मार्ग, तथा गोचर भूमि की अवरोध रहित उपलब्धता चाहिए।

लोगों ने कहा कि बीहड़ क्षेत्र में यह पारंपरिक मार्ग और चरागाह क्षेत्र है, जिसे किसी भी हालत में बंद नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि, काफी चर्चा के बावजूद किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई, और वार्ता विफल हो गई।

क्षेत्रवासी बैठक से बाहर आ गए और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन और उग्र होगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान कानाराम सिहोटा, मंजू देवी, गीता देवी, रोहित कुमावत, बजरंग राजोरा, गिरिराज नोखवाल, टोनी नोखवाल, भीवाराम नागा, सीताराम नागा, राजेश सिहोटा सहित अन्य लोग शामिल थे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: नागौर के जोधियासी गांव में 2 महीने के लिए धारा-163 लागू, महाराजा सूरजमल की मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद गरमाया
नागौर
Section 163 imposed in Jodhiasi village Nagaur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 02:29 pm

Published on:

19 Nov 2025 02:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / राजस्थान: महिलाओं ने तहसीलदार की गाड़ी घेरी, टायर की हवा निकाली, जानिए क्यों

बड़ी खबरें

View All

कुचामन शहर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिम में हत्या: राजस्थान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुख्य मास्टरमाइंड जीतू चारण दबोचा, बाउंसर की नौकरी कर रहा था

jeetu charan
कुचामन शहर

Rajasthan: सांभर झील में परिंदों की मौत का राज़ खुला, 6 साल बाद एवियन बोटुलिज्म बीमारी फिर 87 परिंदों की मौत की जिम्मेदार

कुचामन शहर

रमेश रूलानिया हत्याकांड : पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, वीरेंद्र चारण तक पल-पल की अपडेट देने वाले दो युवक गिरफ्तार

Rulania murder case
कुचामन शहर

Kuchaman City: दोस्त को घर बुलाकर दी दर्दनाक मौत, सुबह क्षत-विक्षत हाल में मिले थे बॉडी पार्ट्स, चौंका देगी ये मर्डर की वारदात

कुचामन शहर

Rajasthan: सांभर झील में मौत का सन्नाटा, एक साल बाद फिर एवियन बॉटूलिज्म की दस्तक! 36 परिंदों की मौत

कुचामन शहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.