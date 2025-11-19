राजस्थान: महिलाओं ने तहसीलदार की गाड़ी घेरी, टायर की हवा निकाली, जानिए क्यों

क्षेत्रवासी बैठक से बाहर आ गए और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन और उग्र होगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान कानाराम सिहोटा, मंजू देवी, गीता देवी, रोहित कुमावत, बजरंग राजोरा, गिरिराज नोखवाल, टोनी नोखवाल, भीवाराम नागा, सीताराम नागा, राजेश सिहोटा सहित अन्य लोग शामिल थे।