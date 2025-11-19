राजस्थान: नागौर के जोधियासी गांव में 2 महीने के लिए धारा-163 लागू, महाराजा सूरजमल की मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद गरमाया

महाराजा सूरजमल 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध हिंदू जाट शासक थे, जिन्होंने राजस्थान के भरतपुर राज्य की स्थापना की। वे वीरता, बुद्धिमत्ता और राजनीतिक रणनीति के लिए इतिहास में विशेष रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवनकाल में 80 से अधिक युद्ध लड़े और मुगलों को परास्त कर 1761 में आगरा के किले पर कब्ज़ा किया। भरतपुर में मशहूर अभेद किले ‘लोहागढ़’ का निर्माण भी उन्हीं ने करवाया। महाराजा सूरजमल आज भी राजस्थान की वीरता के प्रतीक माने जाते हैं।