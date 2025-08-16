Kuchaman City: दिल्ली सराय रोहिल्ला-जोधपुर एक्सप्रेस में चोरी से हड़कंप, पैसेंजर्स ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका

पुलिस के अनुसार दिल्ली सराय रोहिल्लाजोधपुर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 22482 में शनिवार को अज्ञात चोर आरक्षित कोच में घुस गए और यात्रियों की नकदी, मोबाइल व बैग चुरा लिया। सुशील ओस्तवाल अपनी पत्नी इंदु और पुत्र जिनेश के साथ यात्रा कर रहे थे, सुजानगढ़ के पास सुबह जब यात्रियों की नींद खुली तो उन्हें बैग नहीं मिले, डीडवाना के पास चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका गया। अज्ञात चोर या तो किसी स्टेशन और उतर गए या फिर अन्य कोच में चले गए।