Kuchaman City: दिल्ली सराय रोहिल्ला-जोधपुर एक्सप्रेस में चोरी से हड़कंप, पैसेंजर्स ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका

दिल्ली से जोधपुर जा रही दिल्ली सराय रोहिल्ला- जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों की नकदी, मोबाइल फोन सहित सामान चोरी हो गया। वारदात का पता चलते ही ट्रेन के कोच में हड़कंप मच गया और यात्रियों ने आनन फानन में चेन खींचकर कर ट्रेन को रुकवाया।
पुलिस के अनुसार दिल्ली सराय रोहिल्लाजोधपुर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 22482 में शनिवार को अज्ञात चोर आरक्षित कोच में घुस गए और यात्रियों की नकदी, मोबाइल व बैग चुरा लिया। सुशील ओस्तवाल अपनी पत्नी इंदु और पुत्र जिनेश के साथ यात्रा कर रहे थे, सुजानगढ़ के पास सुबह जब यात्रियों की नींद खुली तो उन्हें बैग नहीं मिले, डीडवाना के पास चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका गया। अज्ञात चोर या तो किसी स्टेशन और उतर गए या फिर अन्य कोच में चले गए।
यात्रियों ने ट्रेन को डीडवाना स्टेशन पर रुकवाकर घटना की सूचना जीआरपी पुलिस को दी गई, जिस पर जीआरपी पुलिस के एएसआई परमा राम ने ट्रेन में यात्रियों से पूछताछ करते हुए जांच शुरू कर दी। जीआरपी पुलिस को दर्ज करवाई गई शिकायत के अनुसार अज्ञात तीन पुरुष और एक महिला चोरी कर सुजानगढ़ स्टेशन पर उतर गए। यात्रियों की शिकायत जीआरपी पुलिस ने दर्ज कर ली हैं, मामले की जांच की रतनगढ़ जीआरपी थाने को सौंप दी गई है।
ट्रेनों में आरपीएफ और जीआरपी के जवानों की गश्त रहती है बावजूद इसके अब ट्रेनों में यात्रियों के साथ लूटपाट और मारपीट की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान यात्रियों में जहां भय है वहीं ट्रेनों में रेलवे प्रशासन की ओर से किए सुरक्षा के इंतजामों की भी पोल खुलने लगी है। बीते दिनों मंडोर एक्सप्रेस ट्रेन में भी दर्जनों देशी और विदेशी यात्रियों का लगैज और अन्य सामान चोरी होने की वारदात हो चुकी है।