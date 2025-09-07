Patrika LogoSwitch to English

कुशीनगर

मुस्लिम युवतियों से छेड़खानी कर रहा अफरोज धराया, हाथ जोड़ कर मांगा माफी

कुशीनगर पुलिस इन दिनों लगातार मजनुओं पर कारवाई कर रही है, लड़कियों के कालेज , स्कूलों के पास पुलिस सादे वेश में लगा रही है चक्कर।

कुशीनगर

anoop shukla

Sep 07, 2025

Up news, kushinagar
फोटो सोर्स: पत्रिका, युवतियों से माफी मांगता छेड़खानी का आरोपी

कुशीनगर में इन दिनों मजनुओं की शामत आई हुई है, SP संतोष कुमार मिश्रा के निर्देश पर इन दियों "ऑपरेशन मजनू" चलाया जा रहा है। लड़कियों के स्कूल, कालेज, बाजारों में सादे ड्रेस में भी पुलिस घूम रही है। कहीं भी छेड़खानी हो रही है तो फौरन सूचना पर पुलिस टीमें पहुंच कर कारवाई कर रही हैं।

मुस्लिम युवतियों से छेड़खानी, पिता ने दर्ज कराई शिकायत

जिले में बाजार में मुस्लिम युवतियों से एक मुस्लिम युवक छेड़खानी कर रहा था। लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने तहरीर लिखा और ताबड़तोड़ कारवाई करते हुए आरोपी को छह घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। छेड़खानी की यह घटना कप्तानगंज थानाक्षेत्र में हुई थी।पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी अफरोज अंसारी ने उनकी बेटी से छेड़खानी की कार्य है शिकायत मिलते ही इंस्पेक्टर चंद्रभूषण प्रजापति ने सब इंस्पेक्टर सौरभ द्विवेदी, अंकित सिंह और कांस्टेबल इतेश कुमार व रितेश कुमार की टीम गठित की।

