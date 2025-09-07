मुस्लिम युवतियों से छेड़खानी कर रहा अफरोज धराया, हाथ जोड़ कर मांगा माफी

कुशीनगर में इन दिनों मजनुओं की शामत आई हुई है, SP संतोष कुमार मिश्रा के निर्देश पर इन दियों "ऑपरेशन मजनू" चलाया जा रहा है। लड़कियों के स्कूल, कालेज, बाजारों में सादे ड्रेस में भी पुलिस घूम रही है। कहीं भी छेड़खानी हो रही है तो फौरन सूचना पर पुलिस टीमें पहुंच कर कारवाई कर रही हैं।
जिले में बाजार में मुस्लिम युवतियों से एक मुस्लिम युवक छेड़खानी कर रहा था। लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने तहरीर लिखा और ताबड़तोड़ कारवाई करते हुए आरोपी को छह घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। छेड़खानी की यह घटना कप्तानगंज थानाक्षेत्र में हुई थी।पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी अफरोज अंसारी ने उनकी बेटी से छेड़खानी की कार्य है शिकायत मिलते ही इंस्पेक्टर चंद्रभूषण प्रजापति ने सब इंस्पेक्टर सौरभ द्विवेदी, अंकित सिंह और कांस्टेबल इतेश कुमार व रितेश कुमार की टीम गठित की।
पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पीड़िता और पुलिस से माफी मांगी। साथ ही भविष्य में ऐसी हरकत न करने की कसम खाई। SP कुशीनगर संतोष मिश्रा ने बताया कि पुलिस पिछले कुछ दिनों से स्कूलों और बाजार के रास्तों पर विशेष नजर रख रही है। इस दौरान छेड़खानी के आधा दर्जन से अधिक मामलों में कार्रवाई की गई है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।