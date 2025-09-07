मुस्लिम युवतियों से छेड़खानी कर रहा अफरोज धराया, हाथ जोड़ कर मांगा माफी

जिले में बाजार में मुस्लिम युवतियों से एक मुस्लिम युवक छेड़खानी कर रहा था। लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने तहरीर लिखा और ताबड़तोड़ कारवाई करते हुए आरोपी को छह घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। छेड़खानी की यह घटना कप्तानगंज थानाक्षेत्र में हुई थी।पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी अफरोज अंसारी ने उनकी बेटी से छेड़खानी की कार्य है शिकायत मिलते ही इंस्पेक्टर चंद्रभूषण प्रजापति ने सब इंस्पेक्टर सौरभ द्विवेदी, अंकित सिंह और कांस्टेबल इतेश कुमार व रितेश कुमार की टीम गठित की।