UP के इस जिले में शुरू हो रही बंद परंपरा, 31 साल बाद थानों में मनाई जाएगी जन्माष्टमी, एक कांड के बाद हो गई थी बंद

अब, 31 साल बाद कुशीनगर पुलिस ने इस परंपरा को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। जिले के सभी थानों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पुलिसकर्मियों में उत्साह का माहौल है, और वे व्यक्तिगत रूप से सजावट, पूजा-अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार का आयोजन केवल धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं रहेगा; यह पचरुखिया कांड में जान गंवाने वाले वीर जवानों को नमन करने का भी अवसर होगा। थानों में भगवान श्रीकृष्ण की मूर्तियों को सजाया जा रहा है, और शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाएंगी।