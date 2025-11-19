नहीं मालूम था काट रहा है जिंदगी का अंतिम केक, भीषण दुर्घटना में बर्थडे बॉय सहित दो की दर्दनाक मौत…तीन अन्य की हालत नाजुक

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताता कि कार की स्पीड काफी तेज थी और चालक ने नियंत्रण खो दिया, पुलिया से भीषण टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में हाटा कोतवाली क्षेत्र के सकरौली गांव निवासी निलेश गोंड और अमन की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद हुए तेज धमाके की आवाज सुन लोग घटनास्थल पर दौड़े और घायलों को कार के अंदर से निकालने में जुट गए। इसी बीच सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज सोनबरसा भी फोर्स के साथ पहुंच गए और l साथ घायलों को कार से बाहर निकाला और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरौली भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सुकरौली चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।परिजनों के मुताबिक सभी युवक अमन का जन्मदिन मनाने गोरखपुर गए थे। अमन ने दोस्तों को देर रात रुकने के लिए कहा था, लेकिन वे उसे अपने साथ ले गए। कार में कटे हुए केक का पैकेट भी मिला है, जिससे पता चल रहा है कि जन्मदिन मना कर केक काटा गया था। जन्मदिन मनाने के बाद सभी युवक एक मित्र को सकरौली छोड़कर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद मृतकों के घर में कोहराम मचा हुआ है।