Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुशीनगर

नहीं मालूम था काट रहा है जिंदगी का अंतिम केक, भीषण दुर्घटना में बर्थडे बॉय सहित दो की दर्दनाक मौत…तीन अन्य की हालत नाजुक

गोरखपुर से जन्मदिन मनाकर लौट रहे युवकों की कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। तेज धमाके की आवाज सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और अंदर घायल खून से लथपथ पड़े थे

2 min read
Google source verification

कुशीनगर

image

anoop shukla

Nov 19, 2025

Up news, Kushinagar news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, कुशीनगर में भीषण दुर्घटना

बुधवार सुबह कुशीनगर जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 28 पर भीषण सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई है जबकि तीन अन्य गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। दुर्घटना उस समय हुई जब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पुलिस से टकरा गई, जानकारी के मुताबिक सभी युवक हाटा से गोरखपुर की तरफ जा रहे थे।

बर्थडे मनाकर लौट रहे युवकों की कार पुलिया से टकराई, दो की दर्दनाक मौत

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताता कि कार की स्पीड काफी तेज थी और चालक ने नियंत्रण खो दिया, पुलिया से भीषण टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में हाटा कोतवाली क्षेत्र के सकरौली गांव निवासी निलेश गोंड और अमन की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद हुए तेज धमाके की आवाज सुन लोग घटनास्थल पर दौड़े और घायलों को कार के अंदर से निकालने में जुट गए। इसी बीच सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज सोनबरसा भी फोर्स के साथ पहुंच गए और l साथ घायलों को कार से बाहर निकाला और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरौली भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सुकरौली चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।परिजनों के मुताबिक सभी युवक अमन का जन्मदिन मनाने गोरखपुर गए थे। अमन ने दोस्तों को देर रात रुकने के लिए कहा था, लेकिन वे उसे अपने साथ ले गए। कार में कटे हुए केक का पैकेट भी मिला है, जिससे पता चल रहा है कि जन्मदिन मना कर केक काटा गया था। जन्मदिन मनाने के बाद सभी युवक एक मित्र को सकरौली छोड़कर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद मृतकों के घर में कोहराम मचा हुआ है।

ये भी पढ़ें

चारबाग रेलवे स्टेशन पर DRI की बड़ी कार्रवाई, 3.11 किलो हेरोइन बरामद; पश्चिम बंगाल से दिल्ली ले जा रही थीं तस्कर
लखनऊ
करोड़ की हेरोइन के साथ दो महिलाएं गिरफ्तार (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 11:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / नहीं मालूम था काट रहा है जिंदगी का अंतिम केक, भीषण दुर्घटना में बर्थडे बॉय सहित दो की दर्दनाक मौत…तीन अन्य की हालत नाजुक

बड़ी खबरें

View All

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कुशीनगर में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, घर लौट रहे बाइक सवारों को पिकअप ने मारा टक्कर

Up news, Kushinagar accident news
कुशीनगर

कुशीनगर पहुंचे डीआईजी एस. चनप्पा, महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर सख्त…विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण, साइबर अपराध पर गंभीर

Up news, Kushinagar
कुशीनगर

बुद्ध की नगरी में अनैतिक गतिविधियां… गेस्ट हाउस में पुलिस के पहुंचते ही मची भगदड़, हिरासत में दो दर्जन युवक-युवतियां

Up news, Kushinagar
कुशीनगर

कुशीनगर में क्रेटा गाड़ी का तांडव, ब्रेक की जगह दबा एक्सीलेटर… दुकान तोड़ घुसी अंदर, मौके पर अफरा तफरी

Up news, kushinagar
कुशीनगर

बिहार चुनाव के बीच यूपी से बिहार ट्रेन में लाई जा रही थी अंग्रेजी शराब, शराब तस्करों की चालाकी देख उड़े पुलिस के होश

Up news, gorakhpur
कुशीनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.