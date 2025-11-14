कुशीनगर पहुंचे डीआईजी एस. चनप्पा, महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर सख्त…विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण, साइबर अपराध पर गंभीर

बैठक के अंत में डीआईजी एस. चनप्पा ने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और तत्परता से निभाए।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया देकर अपराधियों को संदेश दिया जाए कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।

डीआईजी की इस समीक्षा बैठक को जिले की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।