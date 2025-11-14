Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुशीनगर

कुशीनगर पहुंचे डीआईजी एस. चनप्पा, महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर सख्त…विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण, साइबर अपराध पर गंभीर

डीआईजी गोरखपुर रेंज,गोरखपुर द्वारा जनपद कुशीनगर पुलिस लाइन सभागार में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत कानून व्यवस्था एवं अपराध की समीक्षा गोष्ठी की गई,जिसमें लंबित विवेचना निस्तारण/जन शिकायत/साइबरअपराध/महिला उत्पीड़न/अवैध शराब आदि में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

2 min read
Google source verification

कुशीनगर

image

anoop shukla

Nov 14, 2025

Up news, Kushinagar

फोटो सोर्स: पत्रिका, डीआईजी ने की समीक्षा बैठक

कुशीनगर जिले की पुलिस लाइन सभागार में आज पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र एस. चनप्पा ने जिले की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निस्तारण और जन शिकायतों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए डीआईजी ने कहा कि अपराधियों पर प्रभावी शिकंजा कसने के लिए पुलिस बल को और अधिक सतर्कता व सक्रियता के साथ काम करना होगा।

लंबित विवेचनाओं के निस्तारण पर जोर

बैठक के दौरान डीआईजी ने सभी थानों में लंबित विवेचनाओं पर विशेष चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि– प्रत्येक विवेचना का समयबद्ध निस्तारण किया जाए, गंभीर अपराधों में त्वरित प्रगति सुनिश्चित की जाए, अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। डीआईजी ने कहा कि लंबित विवेचना अपराध नियंत्रण की गति को प्रभावित करती है, इसलिए इस दिशा में विशेष अभियान चलाकर तेजी लाई जाए।

जन शिकायतों के प्रभावी समाधान का निर्देश

जन शिकायतों के निस्तारण पर डीआईजी ने कहा कि पुलिस का पहला दायित्व आम नागरिकों की समस्याओं को सुनना और उनका निष्पक्ष समाधान करना है। शिकायतकर्ताओं के साथ किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

साइबर अपराध बढ़ने पर चिंता, तकनीकी दक्षता बढ़ाने को कहा

बैठक में साइबर अपराधों के लगातार बढ़ते मामलों पर विशेष चर्चा हुई। डीआईजी चनप्पा ने कहा कि–
साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अपराधों पर तत्काल कार्रवाई की जाए, पीड़ितों की त्वरित आर्थिक क्षति रोकने के लिए समय पर बैंक व साइबर टीमों से समन्वय बनाया जाए, प्रत्येक थाने में साइबर जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने साइबर सेल को सक्रिय करते हुए अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी को तेज करने के निर्देश भी दिए।

महिला उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं

महिला सुरक्षा को लेकर डीआईजी ने बेहद कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि–महिला उत्पीड़न, दुष्कर्म, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा जैसे मामलों में त्वरित FIR दर्ज की जाए, पीड़ित महिलाओं को तुरंत सुरक्षा एवं कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए, ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे। उन्होंने महिला हेल्पलाइन 112, 1090 और 181 की सक्रियता बढ़ाने पर भी बल दिया।

अवैध शराब और नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई

डीआईजी ने जिले में अवैध शराब, कच्ची शराब और नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस टीमों को निर्देशित करते हुए कहा कि–अवैध शराब बनाने, बेचने या परिवहन में शामिल तत्वों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करें, ऐसे अपराधों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए,नशे से जुड़े अपराधों पर विशेष निगरानी रखी जाए।

अपराधियों की सूची तैयार कर निगरानी का आदेश

डीआईजी ने थानों को निर्देश दिया कि सक्रिय, शातिर और इतिहास-शीटर अपराधियों की अपडेटेड लिस्ट तैयार कर उनकी गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाए। इससे अपराध रोकथाम में और मजबूती आएगी।

कानून-व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष जोर

बैठक के अंत में डीआईजी एस. चनप्पा ने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और तत्परता से निभाए।
उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया देकर अपराधियों को संदेश दिया जाए कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।
डीआईजी की इस समीक्षा बैठक को जिले की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

अखिलेश यादव पर मेहरबान ओसामा और आसिफ, 20 सीटों पर हुए फ्लॉप
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 11:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / कुशीनगर पहुंचे डीआईजी एस. चनप्पा, महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर सख्त…विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण, साइबर अपराध पर गंभीर

बड़ी खबरें

View All

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बुद्ध की नगरी में अनैतिक गतिविधियां… गेस्ट हाउस में पुलिस के पहुंचते ही मची भगदड़, हिरासत में दो दर्जन युवक-युवतियां

Up news, Kushinagar
कुशीनगर

कुशीनगर में क्रेटा गाड़ी का तांडव, ब्रेक की जगह दबा एक्सीलेटर… दुकान तोड़ घुसी अंदर, मौके पर अफरा तफरी

Up news, kushinagar
कुशीनगर

बिहार चुनाव के बीच यूपी से बिहार ट्रेन में लाई जा रही थी अंग्रेजी शराब, शराब तस्करों की चालाकी देख उड़े पुलिस के होश

Up news, gorakhpur
कुशीनगर

बिहार में चुनाव, यूपी में नाकेबंदी…अलर्ट पर कुशीनगर पुलिस

Up news, kushinagar
कुशीनगर

SP का सख्त एक्शन, 36 सब इंस्पेक्टर का वेतन रुका…दो CO भी कारवाई की जद में आए

Up news, Kushinagar news
कुशीनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.