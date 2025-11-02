यूपी में एनकाउंटर… नाके पर फायरिंग करते हुए भागा बदमाश , पुलिस की जवाबी कारवाई में लगी गोली…पिस्टल और कारतूस बरामद

घायल पशु तस्कर राजेश कुशवाहा तरया सुजान थाना क्षेत्र के लक्ष्मीराम तरीया गांव का निवासी है। पुलिस के अनुसार, चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से पुलिया के पास पहुंचा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में कुशीनगर स्वाट टीम, अहिरौली और कप्तानगंज थाना पुलिस ने भी फायरिंग की। CO कसया कुंदन सिंह ने बताया कि घायल तस्कर के पास से एक अवैध असलहा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। राकेश कुशवाहा पर गोरखपुर और कुशीनगर जिलों में कई मुकदमे दर्ज हैं और वह लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। घायल तस्कर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है और तस्करी से जुड़े अन्य नेटवर्क का भी पुलिस पता लगाएगी।