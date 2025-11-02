Patrika LogoSwitch to English

यूपी में एनकाउंटर… नाके पर फायरिंग करते हुए भागा बदमाश , पुलिस की जवाबी कारवाई में लगी गोली…पिस्टल और कारतूस बरामद

कुशीनगर जिले में पशु तस्करों पर लगातार कारवाई जारी है। शनिवार की रात मुखबिर से सूचना मिली है कि एक संदिग्ध व्यक्ति गुजरने वाला है। पुलिस ने जब नाका लगाया तो बदमाश फायरिंग करते भागने लगा ।

less than 1 minute read
Google source verification

कुशीनगर

image

anoop shukla

Nov 02, 2025

Up news, police encounter

फोटो सोर्स : X, एनकाउंटर में धराया

शनिवार रात जिले के अहिरौली थानाक्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान खुद को घिरता देख बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी, पुलिस की जवाबी कारवाई में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसकी पहचान पशु तस्कर राकेश कुशवाहा के रूप ने हुई जिस पर 25 हजार का इनाम घोषित था। इस दौरान कुशीनगर स्वाट टीम, अहिरौली और कप्तानगंज थाना पुलिस मौजूद थी।

संदिग्ध व्यक्ति ने रोकने पर किया फायर, पुलिस ने पैर में मारी गोली

घायल पशु तस्कर राजेश कुशवाहा तरया सुजान थाना क्षेत्र के लक्ष्मीराम तरीया गांव का निवासी है। पुलिस के अनुसार, चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से पुलिया के पास पहुंचा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में कुशीनगर स्वाट टीम, अहिरौली और कप्तानगंज थाना पुलिस ने भी फायरिंग की। CO कसया कुंदन सिंह ने बताया कि घायल तस्कर के पास से एक अवैध असलहा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। राकेश कुशवाहा पर गोरखपुर और कुशीनगर जिलों में कई मुकदमे दर्ज हैं और वह लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। घायल तस्कर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है और तस्करी से जुड़े अन्य नेटवर्क का भी पुलिस पता लगाएगी।

Published on:

02 Nov 2025 09:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / यूपी में एनकाउंटर… नाके पर फायरिंग करते हुए भागा बदमाश , पुलिस की जवाबी कारवाई में लगी गोली…पिस्टल और कारतूस बरामद

