केशव कुमार (IPS) ने कुशीनगर के नए SP का कार्यभार संभाला, पशु तस्करी पर लगाम है बड़ी चुनौती

उन्होंने मेरठ में गैंगस्टरों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोज़र चलवाकर जब्तीकरण कराया, वहीं बलरामपुर में भ्रष्टाचार में लिप्त दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दिसंबर 2024 में उन्हें अंबेडकरनगर का एसपी बनाया गया, जहाँ उनकी सेवाओं के लिए उन्हें शौर्य और कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक के रूप में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अंबेडकरनगर तैनाती के दौरान चरित्र सत्यापन के नाम खोरी कर रहे एक बड़े बाबू को निलंबित कर मुकदमा दर्ज करा दिए थे। केशव कुमार ने बताया कि कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करना और अपराध पर अंकुश लगाना उनका मुख्य लक्ष्य है, गौ-तस्करी, अवैध कारोबार और ऑर्गेनाइज क्राइम पर कठोर करवाई होगी। महिला सुरक्षा, पीड़ितों को त्वरित न्याय, ट्रैफिक दुरुस्त करना प्राथमिकता रहेगी।