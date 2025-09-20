Patrika LogoSwitch to English

केशव कुमार (IPS) ने कुशीनगर के नए SP का कार्यभार संभाला, पशु तस्करी पर लगाम है बड़ी चुनौती

शनिवार को कुशीनगर के नए SP केशव कुमार ने चार्ज संभाल लिया, इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा, संगठित अपराध पर लगाम, ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त करने, पीड़ितों को त्वरित न्याय देने की बात कहीं

कुशीनगर

anoop shukla

Sep 20, 2025

कुशीनगर जिले में नए पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने शनिवार को कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिले की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। वर्ष 2017 बैच के IPS अधिकारी हैं हाल ही में उन्हें फॉरेंसिक लीडरशिप एक्सीलेंस अवॉर्ड से नवाज़ा गया है।केशव कुमार बिहार के दरभंगा जनपद के मूल निवासी हैं और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं।

SP के रूप में अब तक की उपलब्धियां

उन्होंने मेरठ में गैंगस्टरों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोज़र चलवाकर जब्तीकरण कराया, वहीं बलरामपुर में भ्रष्टाचार में लिप्त दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दिसंबर 2024 में उन्हें अंबेडकरनगर का एसपी बनाया गया, जहाँ उनकी सेवाओं के लिए उन्हें शौर्य और कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक के रूप में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अंबेडकरनगर तैनाती के दौरान चरित्र सत्यापन के नाम खोरी कर रहे एक बड़े बाबू को निलंबित कर मुकदमा दर्ज करा दिए थे। केशव कुमार ने बताया कि कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करना और अपराध पर अंकुश लगाना उनका मुख्य लक्ष्य है, गौ-तस्करी, अवैध कारोबार और ऑर्गेनाइज क्राइम पर कठोर करवाई होगी। महिला सुरक्षा, पीड़ितों को त्वरित न्याय, ट्रैफिक दुरुस्त करना प्राथमिकता रहेगी।

20 Sept 2025 04:53 pm

