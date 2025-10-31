मुश्किल होगी अब बिहार में शराब की तस्करी, पांच चेकपोस्ट स्थापित…चौबीस घंटे हो रही है निगरानी

फोटो सोर्स: पत्रिका, बिहार सीमा पर सघन चेकिंग
नवंबर माह में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के आबकारी विभाग अलर्ट हो गए हैं। कुशीनगर जिले से सटी बिहार सीमा पर 5 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां संदिग्ध वाहनों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। SP कुशीनगर केशव कुमार के निर्देश पर ये चेकपोस्ट बांसी, पनियहवा, सलेमगढ़, बहादुरपुर और तमकुहीराज सीमा पर बनाए गए हैं। इन रास्तों से गुजरने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है और उनका पूरा विवरण दर्ज किया जा रहा है। एसपी स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
आबकारी इंस्पेक्टर दिनेश ने बताया कि बिहार में नवंबर माह में होने वाले चुनाव को देखते हुए यूपी और बिहार में शराब की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए हर चेकपोस्ट जाने वाले सैकड़ों की संख्या ने संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर, दिनांक, समय और चालक का नाम नोट किया जा रहा है। इन रूटों के चौकी इंचार्ज को शराब तस्करों पर पैनी नजर रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। रात में शराब तस्करों को पकड़ने के लिए आबकारी विभाग और लोकल थाना पुलिस की संयुक्त गश्त का आदेश भी जारी किया गया है। यदि बिहार पुलिस से शराब तस्करों की किसी भी गतिविधि की सूचना मिलती है, तो चेकपोस्ट टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। SP केशव कुमार ने कहा है कि किसी भी तरह से लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
