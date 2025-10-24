दिल्ली से बिहार तक बेरोक टोक दौड़ रहीं हैं लग्जरी बसे, 24 घंटे के भीतर दूसरी लग्जरी बस दुर्घटनाग्रस्त…महिला यात्री का पैर और किशोरी का हाथ कटा

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, NH 28 पर लग्जरी बस दुर्घटनाग्रस्त
कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र के NH-28 स्थित थारूआडीह गांव के पास गुरुवार देर रात मां काली ट्रेवल्स की लग्जरी बस सड़क किनारे खड़े कंटेनर से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में दर्जन भर यात्री घायल हुए हैं, इसमें एक महिला का पैर और एक किशोरी का हाथ कट गया, जबकि चार यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके पहले गुरुवार तड़के जयपुर से बिहार जा रही स्लीपर बस पलट गई थी। जिसमें कई यात्री घायल थे। बस में 200 यात्री थे, सभी छठ मनाने गांव जा रहे थे।
जानकारी के मुताबिक बस गुरुग्राम से बिहार के मधुबनी और मुजफ्फरपुर जा रही थी। छठ पर्व को देखते हुए बस ठसाठस भरी थी, यात्रियों के मुताबिक तेज रफ्तार से चल रही बस का टायर फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर खड़े कंटेनर से टकरा गई। इसके बाद यात्रियों की चीख पुकार मच गई, दुर्घटना में हुई तेज आवाज सुन ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाले तथा पुलिस को सूचना दी गई। यात्रियों के मुताबिक बस में लगभग सौ यात्री सवार थे।
दुर्घटना में मोतिहारी की पुष्पा देवी और दिब्यांशु गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर की खुशी कुमारी का दाहिना हाथ कट गया। चारों को प्राथमिक उपचार के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर किया गया है। बाकी घायलों का इलाज सीएचसी हाटा में चल रहा है। दुर्घटना की सूचना पर हाटा कोतवाली प्रभारी रामसहाय चौहान फोर्स के साथ पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाए, जेसीबी की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस को सड़क से हटाया गया। यातायात दो घंटे बाद बहाल हो सका। हादसे के बाद से बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए।
बड़ी खबरेंView All
कुशीनगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग