दिल्ली से बिहार तक बेरोक टोक दौड़ रहीं हैं लग्जरी बसे, 24 घंटे के भीतर दूसरी लग्जरी बस दुर्घटनाग्रस्त…महिला यात्री का पैर और किशोरी का हाथ कटा

कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र के NH-28 स्थित थारूआडीह गांव के पास गुरुवार देर रात मां काली ट्रेवल्स की लग्जरी बस सड़क किनारे खड़े कंटेनर से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में दर्जन भर यात्री घायल हुए हैं, इसमें एक महिला का पैर और एक किशोरी का हाथ कट गया, जबकि चार यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके पहले गुरुवार तड़के जयपुर से बिहार जा रही स्लीपर बस पलट गई थी। जिसमें कई यात्री घायल थे। बस में 200 यात्री थे, सभी छठ मनाने गांव जा रहे थे।