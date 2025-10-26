कुशीनगर में मौत बन कर गुजर रहीं हैं निजी लग्जरी बसे, टोल पर चाचा-भतीजे को रौंद कर दुर्घटनाग्रस्त…ड्राइवर कूद कर फरार

पुलिस ने मृतकों की पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के गोपालपुर के शुकदेव पट्टी गांव निवासी अली मियां और अबरार अंसारी के रूप में हुई है। दोनों कुशीनगर से लौट रहे थे। परिवहन विभाग की साइट के मुताबिक बस का इंश्योरेंस और टैक्स जमा नहीं है। बस दो साल 11 महीने पुरानी है। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और शवों को सड़क पर रखकर जाम लगाया। उग्र ग्रामीणों का आरोप है कि सलेमगढ़ टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार और ओवरलोडेड बसों की लापरवाही बार-बार हादसे का कारण बन रही है। सूचना पाकर एडीएम तमकुहीराज मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाया और आश्वासन दिया कि लग्जरी बसों की ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम समाप्त किया और शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए।