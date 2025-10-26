कुशीनगर में मौत बन कर गुजर रहीं हैं निजी लग्जरी बसे, टोल पर चाचा-भतीजे को रौंद कर दुर्घटनाग्रस्त…ड्राइवर कूद कर फरार

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, कुशीनगर में बस ने बाइक सवारों को रौंदा
कुशीनगर में इन दिनों प्राइवेट लग्जरी बसे मौत बन कर दौड़ रही हैं। रविवार की सुबह तरयासुजान थाना क्षेत्र के सलेमगढ़ टोल प्लाजा पर दिल्ली से सुपौल (बिहार) जा रही बस (BR28 P3280) ने बाइक सवार चाचा-भतीजे को रौंद दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमे दिख रहा है कि टोल प्लाजा के साइड से चाचा-भतीजे बाइक से निकल रहे थे। तभी तेज रफ्तार में आ रही स्लीपर बस ने पीछे से टक्कर मार दी। फिर दोनों पहिए के नीचे आ गए। हादसे के बाद ड्राइवर बस से कूदकर फरार हो गया। बस आगे जाकर एक खड़े ट्रक से भिड़ गई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। संयोग ठीक था कि कोई यात्री हताहत नहीं हुआ
पुलिस ने मृतकों की पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के गोपालपुर के शुकदेव पट्टी गांव निवासी अली मियां और अबरार अंसारी के रूप में हुई है। दोनों कुशीनगर से लौट रहे थे। परिवहन विभाग की साइट के मुताबिक बस का इंश्योरेंस और टैक्स जमा नहीं है। बस दो साल 11 महीने पुरानी है। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और शवों को सड़क पर रखकर जाम लगाया। उग्र ग्रामीणों का आरोप है कि सलेमगढ़ टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार और ओवरलोडेड बसों की लापरवाही बार-बार हादसे का कारण बन रही है। सूचना पाकर एडीएम तमकुहीराज मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाया और आश्वासन दिया कि लग्जरी बसों की ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम समाप्त किया और शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए।
कुशीनगर
उत्तर प्रदेश
