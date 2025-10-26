Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुशीनगर

कुशीनगर में मौत बन कर गुजर रहीं हैं निजी लग्जरी बसे, टोल पर चाचा-भतीजे को रौंद कर दुर्घटनाग्रस्त…ड्राइवर कूद कर फरार

बिहार प्रांत के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सुखदेव पट्टी निवासी अबरार अंसारी व उनके पट्टीदारे के चाचा आलीम अंसारी किसी कार्य से बाइक से सलेमगढ़ आ रहे थे। अभी वे सलेमगढ़ टोल प्लॉजा के पास पहुंचे ही थे कि दिल्ली की तरफ से बिहार की तरफ से जा रही एक लग्जरी बस ने उन्हें ठोकर मार दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

कुशीनगर

image

anoop shukla

Oct 26, 2025

Up news, Kushinagar,

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, कुशीनगर में बस ने बाइक सवारों को रौंदा

कुशीनगर में इन दिनों प्राइवेट लग्जरी बसे मौत बन कर दौड़ रही हैं। रविवार की सुबह तरयासुजान थाना क्षेत्र के सलेमगढ़ टोल प्लाजा पर दिल्ली से सुपौल (बिहार) जा रही बस (BR28 P3280) ने बाइक सवार चाचा-भतीजे को रौंद दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमे दिख रहा है कि टोल प्लाजा के साइड से चाचा-भतीजे बाइक से निकल रहे थे। तभी तेज रफ्तार में आ रही स्लीपर बस ने पीछे से टक्कर मार दी। फिर दोनों पहिए के नीचे आ गए। हादसे के बाद ड्राइवर बस से कूदकर फरार हो गया। बस आगे जाकर एक खड़े ट्रक से भिड़ गई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। संयोग ठीक था कि कोई यात्री हताहत नहीं हुआ

टोल प्लाजा पर प्राइवेट बस ने बाइक सवार चाचा-भतीजे को रौंदा, क्षत विक्षत हुए शव

पुलिस ने मृतकों की पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के गोपालपुर के शुकदेव पट्टी गांव निवासी अली मियां और अबरार अंसारी के रूप में हुई है। दोनों कुशीनगर से लौट रहे थे। परिवहन विभाग की साइट के मुताबिक बस का इंश्योरेंस और टैक्स जमा नहीं है। बस दो साल 11 महीने पुरानी है। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और शवों को सड़क पर रखकर जाम लगाया। उग्र ग्रामीणों का आरोप है कि सलेमगढ़ टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार और ओवरलोडेड बसों की लापरवाही बार-बार हादसे का कारण बन रही है। सूचना पाकर एडीएम तमकुहीराज मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाया और आश्वासन दिया कि लग्जरी बसों की ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम समाप्त किया और शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए।

ये भी पढ़ें

मलबे से निकली पांच लाशें, एक शव का पैर भी बरामद, शिनाख्त को होगी डीएनए सैंपलिंग
देहरादून
Bodies of five people missing in Rudraprayag's Chenagad disaster recovered

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 07:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / कुशीनगर में मौत बन कर गुजर रहीं हैं निजी लग्जरी बसे, टोल पर चाचा-भतीजे को रौंद कर दुर्घटनाग्रस्त…ड्राइवर कूद कर फरार

बड़ी खबरें

View All

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली से बिहार तक बेरोक टोक दौड़ रहीं हैं लग्जरी बसे, 24 घंटे के भीतर दूसरी लग्जरी बस दुर्घटनाग्रस्त…महिला यात्री का पैर और किशोरी का हाथ कटा

Up news, Kushinagar news
कुशीनगर

जयपुर से मधुबनी जा रही बस पलटी, एक बार फिर RTO पर प्रश्नचिन्ह…दो सौ यात्रियों से भरी बस 1244 किमी तक की सफर

Up news, kushinagar
कुशीनगर

कुशीनगर में दर्दनाक सड़क हादसे में गई युवक की जान, पिकअप ने बाइक सवार दोस्तों को मारी भीषण टक्कर

Up news, Kushinagar accident news,
कुशीनगर

NH-28 पर भीषण सड़क हादसा…हाइवे के किनारे गिरे पेड़ से टकराई बोलेरो, दो लोगों की मौत

Up news, kushinagar
कुशीनगर

यूपी में कप्तान ने किया पूरी चौकी को लाइन हाजिर, महकमे में मचा हड़कंप

Up news, kushinagar
कुशीनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.