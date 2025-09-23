पिता की तीसरी शादी से भड़का बेटे का गुस्सा, क्रूर हत्या के बाद सौतेली मां पर भी हमला

कुशीनगर : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कसया थाना क्षेत्र के चिरगोड़ाधूसी गांव में रविवार की देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। एक बेटे ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए पिता पर लोहे की रॉड और चाकू से बेरहमी से हमला किया और फिर छत से नीचे फेंक दिया। मौके पर ही 55 वर्षीय ईश्वर यादव की मौत हो गई। घटना का कारण बताया जा रहा है पिता की तीसरी शादी, जिसे लेकर बेटा सत्येंद्र वर्षों से नाराज चल रहा था। बीच-बचाव में आई सौतेली मां अंजली भी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने सोमवार को आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए।