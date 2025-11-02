SP का सख्त एक्शन, 36 सब इंस्पेक्टर का वेतन रुका…दो CO भी कारवाई की जद में आए

बीते दिनों गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र में पशु तस्करों द्वारा एक किशोर की हत्या की गूंज लखनऊ तक सुनाई दी, सीएम ऑफिस के संज्ञान में लेने के बाद कुशीनगर, देवरिया के SP का भी ट्रांसफर कर दिया गया। इसके साथ ही ADG जोन मुथा अशोक जैन ने कुशीनगर और देवरिया का दौरा करने के बाद कई दरोगा, सिपाही का ट्रांसफर कर दिया। SP केशव कुमार ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवैध गतिविधियों में संलिप्तता पर कार्रवाई शुरू की है। पशु और शराब तस्करी से जुड़े लगभग 50 पुलिसकर्मियों पर पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। इसी क्रम में दो CO के कार्यक्षेत्र भी बदले गए हैं। CO खड्डा उमेश चंद भट्ट कार्यालय से संबद्ध किये गय भी है, जबकि खड्डा की कमान नए सीओ वीरेंद्र कुमार सिंह को सौंपी गई है।