कुशीनगर

SP का सख्त एक्शन, 36 सब इंस्पेक्टर का वेतन रुका…दो CO भी कारवाई की जद में आए

यूपी में एक साथ 36 दरोगाओं का वेतन रुकने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कुशीनगर SP केशव कुमार ने लापरवाही पर दो CO के कार्यक्षेत्र में भी फेरबदल किए हैं।

कुशीनगर

image

anoop shukla

Nov 02, 2025

Up news, Kushinagar news

फोटो सोर्स: X , SP कुशीनगर केशव कुमार

पुलिस विभाग में लापरवाही अब भारी पड़ेगी, SP केशन कुमार फिलहाल किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं हैं। इसी क्रम में SP ने अक्टूबर माह में विवेचनाओं के कम निस्तारण पर कार्रवाई की है। उन्होंने 36 SI (विवेचकों) का अक्टूबर माह का वेतन रोक दिया है।

विवेचनाओं के निस्तारण में लापरवाही पर हुआ एक्शन

पुलिस सूत्रों के मुताबिक SP ने अक्टूबर की विवेचना निस्तारण की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि 36 उपनिरीक्षकों ने बहुत कम विवेचनाएं निस्तारित की थीं, जिसके बाद उनके वेतन रोकने का निर्णय लिया गया। वेतन रोके गए दरोगाओं के विभिन्न थानों के विवेचक शामिल हैं। इनमें को० पडरौना से 1, जटहाँ बाजार से 3, तुर्कपट्टी से 2, रविन्द्रनगर धूस से 1, हाटा से 1, पटहेरवा से 3, तमकुहीराज से 6, चौराखास से 5, विशुनपुरा से 4, बरवापट्टी से 1, खड्डा से 7 और हनुमानगंज से 2 उपनिरीक्षक शामिल हैं।

गोरखपुर में पशु तस्करों द्वारा किशोर की हत्या के बाद मचा था बवाल, SP तक का हुआ ट्रांसफर

बीते दिनों गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र में पशु तस्करों द्वारा एक किशोर की हत्या की गूंज लखनऊ तक सुनाई दी, सीएम ऑफिस के संज्ञान में लेने के बाद कुशीनगर, देवरिया के SP का भी ट्रांसफर कर दिया गया। इसके साथ ही ADG जोन मुथा अशोक जैन ने कुशीनगर और देवरिया का दौरा करने के बाद कई दरोगा, सिपाही का ट्रांसफर कर दिया। SP केशव कुमार ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवैध गतिविधियों में संलिप्तता पर कार्रवाई शुरू की है। पशु और शराब तस्करी से जुड़े लगभग 50 पुलिसकर्मियों पर पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। इसी क्रम में दो CO के कार्यक्षेत्र भी बदले गए हैं। CO खड्डा उमेश चंद भट्ट कार्यालय से संबद्ध किये गय भी है, जबकि खड्डा की कमान नए सीओ वीरेंद्र कुमार सिंह को सौंपी गई है।

02 Nov 2025 10:42 am

