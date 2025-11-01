सीएम योगी के शहर में… जेई की विदाई पार्टी में शराब, शबाब और कबाब…डांसरों संग ठुमके पर खूब बरसे नोट

इस पार्टी के लिए बकायदा आमंत्रण कार्ड भी दिया गया था। इस पर बाकायदा जेई राजकुमार की फोटो लगी है। साथ ही पार्टी का पूरा कार्यक्रम भी लिखा था। पार्टी में शहर के पार्षद और ठेकेदार भी शामिल हुए। पार्टी काे रंगीन बनाने के लिए हर तरह का इंतजाम था, डांसर बुलाई गईं। पार्टी में जेई ने डांसरों के साथ जमकर ठुमके लगाए। जेई नाचते रहे और वहां मौजूद लोग उनका उत्साह बढ़ाते रहे। बीच में डांसर और आस-पास पार्षद और ठेकेदारों का हुजूम था। इस दौरान कई लोग वीडियो भी बनाते दिखे। इस पार्टी में “शराब, शबाब और कबाब” की जबरदस्त रंगीनियां देखने को मिली।