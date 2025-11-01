Patrika LogoSwitch to English

सीएम योगी के शहर में… जेई की विदाई पार्टी में शराब, शबाब और कबाब…डांसरों संग ठुमके पर खूब बरसे नोट

गोरखपुर में नगर निगम के एक जेई की रिटायरमेंट पार्टी में जमकर रात रंगीन की गई। इस दौरान शराब, शबाब और कबाब सबकी व्यवस्था रही। डांसरों के साथ जेई, पार्षदों और वहां मौजूद अन्य लोगों ने जमकर ठुमके लगाये।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 01, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, रिटायरमेंट पार्टी में डांसरों संग लगे ठुमके

गोरखपुर में नगर निगम के जूनियर इंजीनियर राजकुमार की रिटायर पार्टी का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और शहर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसकी चर्चा हो भी क्यों न, जेई साहब अपनी विदाई पार्टी में बार डांसरों के साथ ऐसा नाचे कि नौजवान भी देखते रह गए, उनके साथ मौजूद पार्षद और ठेकेदारों ने बार बालाओं पर नोट भी उड़ाए। पार्टी से पहले पार्षद और ठेकेदारों ने जेई राजकुमार को माला पहनाकर सम्मानित किया।

रिसॉर्ट में आयोजित की गई थी जेई की विदाई पार्टी

यह पूरी पार्टी शहर के एक रिसॉर्ट में आयोजित की गई थी, इसमें डांसरों पर नोटों की बारिश भी की गई।वायरल वीडियो में जेई राजकुमार स्टेज पर डांसरों के साथ फिल्मी गानों पर जमकर नाचते दिख रहे हैं। वीडियो में कई लोग स्टेज के पास खड़े इस नज़ारे का आनंद लेते हुए फोटो खींच रहे हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जेई राजकुमार का नाम पहले भी चर्चाओं में शामिल रहा है। बता दें कि गुलरिहा क्षेत्र के एक रिसॉर्ट में 31 अक्टूबर को नगर निगम के जेई राजकुमार की रिटायरमेंट पार्टी आयोजित की गई थी।

जमकर चला शराब, डांसरों के साथ ठुमके और बरसे नोट

इस पार्टी के लिए बकायदा आमंत्रण कार्ड भी दिया गया था। इस पर बाकायदा जेई राजकुमार की फोटो लगी है। साथ ही पार्टी का पूरा कार्यक्रम भी लिखा था। पार्टी में शहर के पार्षद और ठेकेदार भी शामिल हुए। पार्टी काे रंगीन बनाने के लिए हर तरह का इंतजाम था, डांसर बुलाई गईं। पार्टी में जेई ने डांसरों के साथ जमकर ठुमके लगाए। जेई नाचते रहे और वहां मौजूद लोग उनका उत्साह बढ़ाते रहे। बीच में डांसर और आस-पास पार्षद और ठेकेदारों का हुजूम था। इस दौरान कई लोग वीडियो भी बनाते दिखे। इस पार्टी में “शराब, शबाब और कबाब” की जबरदस्त रंगीनियां देखने को मिली।

Published on:

01 Nov 2025 11:53 pm

