Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

Unnao News: उन्नाव में शिक्षा विभाग की शर्मनाक तस्वीर: अध्यापिका और रसोइयों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल

Unnao Teacher vs Cooks:  उन्नाव जिले के पुरवा ब्लाक में प्राथमिक विद्यालय ऊचगांव सानी-1 में सहायक अध्यापिका और रसोइयों के बीच मिड डे मील को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। महिलाओं के बीच हुई यह झड़प कैमरे में कैद हो गई और वीडियो वायरल होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया।

3 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Ritesh Singh

Nov 01, 2025

Teacher vs Cooks (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Teacher vs Cooks (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Unnao Viral Video News: उन्नाव जिले के पुरवा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय ऊचगांव सानी-1 उस समय हड़कंप मच गया जब विद्यालय में बच्चों के भोजन को लेकर सहायक अध्यापिका और महिला रसोइयों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। यह विवाद केवल स्कूल परिसर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे पूरे शिक्षा विभाग की छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं।

मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप

मिली जानकारी के मुताबिक, विद्यालय की सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव और रसोइयों के बीच मिड डे मील (दोपहर के भोजन) के वितरण को लेकर झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि अध्यापिका ने रसोइयों पर बच्चों को ठीक से खाना न परोसने का आरोप लगाया, जबकि रसोइयों ने उल्टा उन पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। मौके पर मौजूद कुछ शिक्षामित्रों और ग्रामीणों के अनुसार, दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद हाथापाई शुरू हो गई। आरोप है कि पहले अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव ने रसोइयों को धक्का दिया और मारने की कोशिश की। इसके बाद गुस्साई रसोइयों ने बाल पकड़कर अध्यापिका को जमीन पर पटक दिया और पास में रखे डंडे से पीट दिया।

वीडियो हुआ वायरल, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

घटना का वीडियो कुछ ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में अध्यापिका जमीन पर पड़ी नजर आ रही हैं और दो-तीन महिलाएं उन पर हमला करती दिख रही हैं। वीडियो वायरल होते ही यह मामला पूरे उन्नाव जिले में चर्चा का विषय बन गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक मामला पहुंचा तो आनन-फानन में जांच के आदेश दे दिए गए। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (पुरवा) ने बताया कि, “मामले की जानकारी प्राप्त हुई है। विद्यालय में सहायक अध्यापिका और रसोइयों के बीच झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दोनों पक्षों से लिखित बयान लिए जाएंगे। दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे डरे, अभिभावक नाराज

घटना के समय स्कूल में दर्जनों बच्चे मौजूद थे। अचानक हुए इस विवाद और मारपीट से बच्चे सहम गए। कुछ छोटे बच्चे डर के कारण रोने लगे। बच्चों के अभिभावक जब स्कूल पहुंचे तो उन्होंने इस तरह के बर्ताव पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि “जहां बच्चों को शिक्षा और संस्कार मिलना चाहिए, वहां शिक्षक और रसोइए आपस में लड़ रहे हैं-यह बेहद शर्मनाक है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी कहा कि यह घटना शिक्षा व्यवस्था पर धब्बा है। “मैडम जी” के खिलाफ और रसोइयों के खिलाफ दोनों पक्षों की शिकायतें सामने आ रही हैं। अब यह जिम्मेदारी प्रशासन की है कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए।

रसोइयों ने लगाए गंभीर आरोप

रसोइयों का कहना है कि सहायक अध्यापिका लंबे समय से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही थीं। वे उन पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करती थीं और भोजन वितरण में दखल देती थीं। एक रसोइया ने कहा, “मैडम हमें सबके सामने डांटती थी, कहती थीं कि हम ठीक से काम नहीं करते। उस दिन उन्होंने हाथ उठा दिया, तो हमसे भी रहा नहीं गया। दूसरी ओर अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव का कहना है कि उन्होंने केवल बच्चों के हित में रसोइयों को समझाया था, लेकिन उन्होंने बदसलूकी की और हमला कर दिया। “मैं सरकारी कर्मचारी हूं, उन्होंने मुझे जमीन पर गिराकर पीटा। इससे मेरी गरिमा को ठेस पहुंची है।

 पुलिस में शिकायत दर्ज, जांच शुरू

घटना के बाद दोनों पक्षों ने पुरवा थाने में एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मारपीट और अभद्र व्यवहार के मामले में जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि वायरल वीडियो को जांच में शामिल किया गया है। “दोनों पक्षों की तहरीर मिली है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कार्रवाई होगी।

शिक्षा विभाग में मंथन, महिला सुरक्षा पर भी उठे सवाल

यह मामला केवल एक झगड़ा नहीं, बल्कि सरकारी विद्यालयों में अनुशासन, कार्य-संस्कृति और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि ब्लॉक स्तर पर अक्सर शिक्षकों और रसोइयों के बीच समन्वय की कमी रहती है। मिड डे मील जैसी योजनाओं में बार-बार विवाद सामने आते हैं, लेकिन इस बार मामला हिंसक हो जाने से विभाग के अधिकारी भी असहज हैं।

गांव के लोगों का कहना है कि यह मामला पूरे समुदाय के लिए शर्मनाक है। एक बुजुर्ग ने कहा, “बच्चे इन्हीं से सीखते हैं। अगर स्कूल में ही झगड़ा होगा तो बच्चे क्या सीखेंगे? यह शिक्षा का मंदिर है, अखाड़ा नहीं। घटना के बाद विद्यालय में उपस्थिति बेहद कम रही। अध्यापक और रसोइए दोनों अनुपस्थित रहे, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई।

ये भी पढ़ें

BJP नेता के बेटे की मौत, उसका दोस्त भी नहीं रहा, दोनों सड़क पर गिरे, फिर उठे नहीं
हरदोई
Hardoi News Today (फोटो सोर्स : AI)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 10:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / Unnao News: उन्नाव में शिक्षा विभाग की शर्मनाक तस्वीर: अध्यापिका और रसोइयों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ना बिक्री रजिस्टर और ना ही बिल, बेच दिया 12 हजार कोडिनयुक्त सिरप, होता है नशे के लिए प्रयोग, मुकदमा दर्ज

औषधि निरीक्षक ने दर्ज कराया मुकदमा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

सांसद साक्षी महाराज ने पूछा- बम धमाके दाऊद ने नहीं किया तो क्या ममता ने किया? एसटी हसन को भी दिया जवाब

सरदार वल्लभभाई पटेल को नमन (फोटो सोर्स- आयोजक)
उन्नाव

रिटायरमेंट के एक दिन पहले मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निलंबित, चहेते ठेकेदारों को ठेका देना पड़ा महंगा

जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

मौसम विभाग की चेतावनी: 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मूसलाधार बारिश, IMD alert

मौसम विभाग नचारी किया अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

चरस के साथ पकड़े गए अभियुक्त को 15 साल की सश्रम कारावास, डेढ़ लाख का लगाया जुर्माना

उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.