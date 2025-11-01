Unnao News: उन्नाव में शिक्षा विभाग की शर्मनाक तस्वीर: अध्यापिका और रसोइयों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल

मिली जानकारी के मुताबिक, विद्यालय की सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव और रसोइयों के बीच मिड डे मील (दोपहर के भोजन) के वितरण को लेकर झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि अध्यापिका ने रसोइयों पर बच्चों को ठीक से खाना न परोसने का आरोप लगाया, जबकि रसोइयों ने उल्टा उन पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। मौके पर मौजूद कुछ शिक्षामित्रों और ग्रामीणों के अनुसार, दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद हाथापाई शुरू हो गई। आरोप है कि पहले अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव ने रसोइयों को धक्का दिया और मारने की कोशिश की। इसके बाद गुस्साई रसोइयों ने बाल पकड़कर अध्यापिका को जमीन पर पटक दिया और पास में रखे डंडे से पीट दिया।