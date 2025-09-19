ADG जोन की सख्त कारवाई…कुशीनगर के दो थाना प्रभारियों समेत 24 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

ADG जोन गोरखपुर पहुंचते इधर ASP कुशीनगर का आदेश आया कि कसया थाने के प्रभारी निरीक्षण अमित शर्मा, दरोगा गौरव शुक्ला, हवलदार राजेश कुमार सिंह, सिपाही राहुल कुमार पांडेय, तरया सुजान थाने के दरोगा अनुराग शर्मा, अरविंद कुमार, सिपाही नवनीत कुमार शुक्ल व विशाल सिंह, हाटा कोतवाली के दरोगा मंगेश मिश्र, हवलदार सतीश चंद, सिपाही सुधीर कुमार यादव, डब्लू कुमार, बृजेश यादव व अजय तिवारी, तमकुही राज थाने के प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला, दरोगा अर्सलाम अहमद व सिपाही मोहित कुमार उपाध्याय, चौराखास थाने के हवलदार दिलीप कुमार व सिपाही विकास प्रजापति, खड्डा थाने के सिपाही शशिकेश गोस्वामी, पटहेरवा थाने के दरोगा पवन कुमार सिंह, हवलदार फूलचंद चौधरी, श्याम सिंह यादव व सिपाही अर्जुन खबरवार तथा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में तैनात हवलदार विनोद कुमार यादव को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एडीजी कार्यालय से एएसपी विनेश कटियार को आदेश दिया गया कि शुक्रवार की सुबह होने से पहले सभी पुलिस कर्मियों की पुलिस लाइन में आमद करा लें। इसके बाद सुबह होने से पहले सभी पुलिसकर्मियों ने लाइन में आमद भी कर ली है।जिले में इस कारवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है।