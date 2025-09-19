Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कुशीनगर

ADG जोन की सख्त कारवाई…कुशीनगर के दो थाना प्रभारियों समेत 24 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड के बाद बिहार से लगने वाले दोनों जिलों देवरिया व कुशीनगर के एसपी हटा दिए गए। यह कार्रवाई पशु तस्करी पर लगाम न लगा पाने के कारण ही हुई है। गुरुवार की रात कुशीनगर निरीक्षण करने पहुंचे ADG जोन ने जब पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब न मिलने पर 24 पुलिसकर्मियों को लाइन भेजने का निर्देश दिए।

कुशीनगर

anoop shukla

Sep 19, 2025

Up news, Kushinagar
फोटो सोर्स: फाइल फोटो, ADG गोरखपुर जोन मुथा अशोक जैन

गोरखपुर में पशु तस्करों द्वारा छात्र दीपक की हत्या के बाद सीएम योगी इस मामले की सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी बीच ADG जोन गोरखपुर मुथा अशोक जैन के निर्देश पर पशु तस्करों पर कार्रवाई में लापरपाही पर कुशीनगर जिले के दो प्रभारी निरीक्षकों समेत 24 पुलिस कर्मियों को लाइन जाहिर कर दिया गया है।

निरीक्षण के दौरान तैनात पुलिसकर्मियों से नहीं मिला संतोषजनक जवाब

गुरुवार की रात ADG ने फोरलेन के थानों व चौकियों के निरीक्षण के बाद एएसपी कुशीनगर को आदेश दिया कि तत्काल इन सभी की पुलिस लाइन में आमद करा दी जाए। भोर तक सभी पुलिसकर्मियों ने पुलिस में आमद कर भी ली। शासन ने भी कुशीनगर के एसपी संतोष कुमार मिश्र को गुरुवार को हटाकर प्रदेश के पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। निरीक्षण के दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मियों से उन्होंने पशु तस्करों पर कार्रवाइयों को लेकर पूछताछ भी की इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला

ये भी पढ़ें

ओवरटेक करने की होड़ में तीन रोडवेज बसे एक दूसरे से भिड़ी…15 यात्री गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल पहुंचे DM
महाराजगंज
Up news, gorakhpur

गोरखपुर पहुंचे ही ADG ने दिया 24 पुलिसकर्मियों को लाइन भेजने का निर्देश

ADG जोन गोरखपुर पहुंचते इधर ASP कुशीनगर का आदेश आया कि कसया थाने के प्रभारी निरीक्षण अमित शर्मा, दरोगा गौरव शुक्ला, हवलदार राजेश कुमार सिंह, सिपाही राहुल कुमार पांडेय, तरया सुजान थाने के दरोगा अनुराग शर्मा, अरविंद कुमार, सिपाही नवनीत कुमार शुक्ल व विशाल सिंह, हाटा कोतवाली के दरोगा मंगेश मिश्र, हवलदार सतीश चंद, सिपाही सुधीर कुमार यादव, डब्लू कुमार, बृजेश यादव व अजय तिवारी, तमकुही राज थाने के प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला, दरोगा अर्सलाम अहमद व सिपाही मोहित कुमार उपाध्याय, चौराखास थाने के हवलदार दिलीप कुमार व सिपाही विकास प्रजापति, खड्डा थाने के सिपाही शशिकेश गोस्वामी, पटहेरवा थाने के दरोगा पवन कुमार सिंह, हवलदार फूलचंद चौधरी, श्याम सिंह यादव व सिपाही अर्जुन खबरवार तथा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में तैनात हवलदार विनोद कुमार यादव को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एडीजी कार्यालय से एएसपी विनेश कटियार को आदेश दिया गया कि शुक्रवार की सुबह होने से पहले सभी पुलिस कर्मियों की पुलिस लाइन में आमद करा लें। इसके बाद सुबह होने से पहले सभी पुलिसकर्मियों ने लाइन में आमद भी कर ली है।जिले में इस कारवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है।

ये भी पढ़ें

सुब्रत पाठक बोले- नेपाल की घटना भारत में 2014 में हो चुकी, अब हुआ तो अखिलेश-राहुल का घर जलेगा
कन्नौज
कन्नौज पूर्व सांसद सुब्रत पाठक (फोटो सोर्स- 'X' Kannauj वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 02:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / ADG जोन की सख्त कारवाई…कुशीनगर के दो थाना प्रभारियों समेत 24 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.