सुब्रत पाठक बोले- नेपाल की घटना भारत में 2014 में हो चुकी, अब हुआ तो अखिलेश-राहुल का घर जलेगा

Nepal incident happens in India then Akhilesh-Rahul house will burn down कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि बम फोड़ा, ना विस्फोट किया। ये आतंकवादियों, पाकिस्तानियों की भाषा बोल रहे हैं। इस तरह की भाषा इन लोगों का चरित्र दर्शाता है। राहुल गांधी एक भी आरोप तथ्यात्मक नहीं लग पाये हैं। जो भी आरोप लगे हैं सब झूठे हैं। यह आरोप द्वेष से लगाए जा रहे हैं। गांधी, नेहरू परिवार सोचता है कि प्रधानमंत्री के पद उन्हीं के परिवार के लिए है। आजादी के समय सरदार वल्लभभाई पटेल को सब की राय होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया। नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने।‌ गांधी परिवार नहीं चाहता है कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने।