एसएसपी की मां की तबीयत खराब हुई तो इमरजेंसी से जबरदस्ती ले गए डॉक्टर, दो पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

Doctors boycott OPD after forcibly taken from emergency इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मां को की तबीयत अचानक खराब हो गई। जिला अस्पताल पहुंचे पुलिस कर्मियों ने इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर को अपने साथ चलने के लिए कहा। डॉक्टर के इंकार करने पर पुलिस जबरदस्ती डॉक्टर को अपने साथ ले गई। पुलिसकर्मी की अभद्रता से नाराज डॉक्टरों ने ओपीडी का बहिष्कार कर दिया। अस्पताल के कर्मचारी यूनियन में हड़ताल कर दी। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे सीएमओ ने हड़तालु कर्मचारियों से बातचीत की और उन्हें कम पर वापस आने के लिए मनाया। इधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक में इस मामले में दो पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है और क्षेत्राधिकारी नगर को जांच दी गई है। मामला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त जिला चिकित्सालय का है।