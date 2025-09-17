Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

सात आईपीएस का स्थानांतरण, अतुल कुमार श्रीवास्तव कानपुर भेजे गए

Seven IPS officers transferred उत्तर प्रदेश शासन ने 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। जिसमें मेरठ,ज्ञकानपुर नगर, गौतम बुध नगर, गाजियाबाद आदि के पुलिस उपायुक्त और अपर पुलिस अधीक्षक शामिल है।

लखनऊ

Narendra Awasthi

Sep 17, 2025

आईपीएस अधिकारियों का तबादला (फोटो सोर्स- 'X' Lucknow)
फोटो सोर्स- 'X' Lucknow

Seven IPS officers transferred उत्तर प्रदेश शासन में 7 आईपीएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में एक बार फिर बदलाव किया है। पुलिस उपमहानिरीक्षक नियम एवं ग्रंथ को देवरंजन वर्मा को पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रशिक्षण निदेशालय लखनऊ बनाया गया है। उनका पुलिस उपमहानिरीक्षक नियम एवं ग्रंथ लखनऊ से पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक लखनऊ के पद पर किया गया स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है।

अभिजीत कुमार भेजे गए मेरठ

उत्तर प्रदेश में सात आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। जिनमें इसी के साथ सेनानायक एसडीआरएफ लखनऊ डॉक्टर सतीश कुमार को पुलिस अधीक्षक सम्बद्ध मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के पद पर भेजा गया है। इसके साथ ही अपर पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज अभिजीत कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मेरठ के पद पर भेजा गया है। अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अतुल कुमार श्रीवास्तव को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के पद पर भेजा गया है।

ये भी पढ़ें

हमीरपुर जिला कारागार में बंदी की मौत: जेलर, डिप्टी जेलर सहित 7 पर मुकदमा, बंदियों ने बताया आंखों देखी
हमीरपुर
रोते बिलखते मृतक परिजन (फोटो सोर्स- 'X' हमीरपुर वीडियो ग्रैब)

अमेठी एएसपी का स्थानांतरण

अपर पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ममता रानी चौधरी को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नर लखनऊ भेजा गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी शैलेंद्र कुमार सिंह को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुध नगर के पद पर स्थानांतरित किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद त्रिगुण विसेन को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद स्थानांतरित किया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 04:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सात आईपीएस का स्थानांतरण, अतुल कुमार श्रीवास्तव कानपुर भेजे गए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.