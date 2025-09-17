सात आईपीएस का स्थानांतरण, अतुल कुमार श्रीवास्तव कानपुर भेजे गए

Seven IPS officers transferred उत्तर प्रदेश शासन में 7 आईपीएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में एक बार फिर बदलाव किया है। पुलिस उपमहानिरीक्षक नियम एवं ग्रंथ को देवरंजन वर्मा को पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रशिक्षण निदेशालय लखनऊ बनाया गया है। उनका पुलिस उपमहानिरीक्षक नियम एवं ग्रंथ लखनऊ से पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक लखनऊ के पद पर किया गया स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में सात आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। जिनमें इसी के साथ सेनानायक एसडीआरएफ लखनऊ डॉक्टर सतीश कुमार को पुलिस अधीक्षक सम्बद्ध मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के पद पर भेजा गया है। इसके साथ ही अपर पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज अभिजीत कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मेरठ के पद पर भेजा गया है। अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अतुल कुमार श्रीवास्तव को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के पद पर भेजा गया है।
अपर पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ममता रानी चौधरी को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नर लखनऊ भेजा गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी शैलेंद्र कुमार सिंह को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुध नगर के पद पर स्थानांतरित किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद त्रिगुण विसेन को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद स्थानांतरित किया गया है।