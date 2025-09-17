सात आईपीएस का स्थानांतरण, अतुल कुमार श्रीवास्तव कानपुर भेजे गए

उत्तर प्रदेश में सात आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। जिनमें इसी के साथ सेनानायक एसडीआरएफ लखनऊ डॉक्टर सतीश कुमार को पुलिस अधीक्षक सम्बद्ध मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के पद पर भेजा गया है। इसके साथ ही अपर पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज अभिजीत कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मेरठ के पद पर भेजा गया है। अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अतुल कुमार श्रीवास्तव को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के पद पर भेजा गया है।