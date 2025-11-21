यूपी के इस जिले में नाकेबंदी कड़ी…PRV को ही बना दिया गया विशेष चेकिंग प्वाइंट, आसान नहीं होगा संदिग्ध वाहनों का निकालना

रात्रि में डायल 112 पर मदद के लिए आने वाली कॉलों की डाटा विश्लेषण किया गया तो सामने आया कि आम तौर पर हर रोज डायल 112 पर रात के समय 18 या 19 कॉल ही आती हैं। रात में 11 बजे से भोर में पांच बजे तक अधिकतर पीआरवी खाली रहते हैं। एसपी ने इस संसाधन के पूरे उपयोग के लिए इन सभी को तैनाती स्थल पर ही गुजरने वाली पिकअप की जांच के आदेश जारी किए हैं। इस तरह इन सभी के ड्यूटी स्थल नये चेकिंग प्वाइंट में बदल दिया गया है। सभी पीआरवी वैन को निर्देश दिए गए हैं कि वह पिकअप की जांच कर हर रोज अपनी रिपोर्ट एसपी कार्यालय को भेजेंगे। चेकिंग के दौरान बिना पेपर की पिकअप को बंद करने, अन्य खामियां मिलने पर गाड़ी का चालान करने के निर्देश हैं।