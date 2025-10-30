नहीं थम रही रफ्तार…150 किमी की स्पीड से आ रही स्कॉर्पियो डिवाइडर तोड़ हवा में उछल कर पलटी, बाल बाल बचे सवार

फोटो सोर्स: पत्रिका, अनियंत्रित स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त
बुधवार की देर रात जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र के NH 28 पर नगर पंचायत सुकरौली में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि डेढ़ सौ किमी की स्पीड से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर हाईवे का डिवाइडर तोड़ती हुई हवा में उछली और एक मकान की छत और बिजली के पोल से टकराकर पलट गई। हादसे के वक्त स्कॉर्पियो में छह लोग सवार थे।
स्कॉर्पियो के पलटते ही तेज धमका हुआ जिसे सुन आसपास के लोग दौड़े पहुंचे और शीशा तोड़कर गाड़ी में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला। सूचना देने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए भेज दिया।गुरुवार सुबह जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हादसा टायर फटने के कारण हुआ। दोनों टायर फटने से गाड़ी बेकाबू हो गई और डिवाइडर तोड़ते हुए हवा में उछली और पलट रही। स्थानीय लोगों ने हत्या की गनीमत था कि यह हादसा रात के वक्त हुआ, दिन में अगर यह होता तो स्थिति विकट होती। हादसे में फिलहाल किसी को भी गंभीर चोट न लगने पर परिजनों ने राहत की सांस ली।
