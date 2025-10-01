कुशीनगर में अंधविश्वास की बलि चढ़ीं दो महिलाएं, नवरात्र में फलफूल रहा है तांत्रिकों का धंधा… अंजान बनी है पुलिस

परिजनों के मुताबिक दोनों महिलाएं कुछ दिनों से बीमार चल रहीं थीं, परिजन भी डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने तांत्रिकों और सोखा के पास ले जाकर इलाज करा रहे थे। मंगलवार को पूजा के दौरान असना के डीह स्थित काली मंदिर पर कई महिलाएं बालों को खोल कर नाच रही थीं। इसी दौरान ये दोनों महिलाएं भी बेसुध होकर नाचने लगीं। भीड़ ज्यादा होने से कब वे तालाब में गिर हैं किसी को मालूम नहीं चला। कुछ देर बाद तालाब में उतराया शव देखकर लोगों ने शोर मचाया। परिजन दोनों को एम्बुलेंस से सीएचसी मथौली ले गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, अचानक हुई इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। सीएचसी मथौली के प्रभारी राजेश मद्देशिया ने बताया कि दोनों महिलाएं मृत अवस्था में अस्पताल लाई गई थीं। कप्तानगंज पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।