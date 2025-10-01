Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुशीनगर

कुशीनगर में अंधविश्वास की बलि चढ़ीं दो महिलाएं, नवरात्र में फलफूल रहा है तांत्रिकों का धंधा… अंजान बनी है पुलिस

कुशीनगर के कप्तानगंज थाना के कुईचवर दुर्गा मंदिर के समीप मंगलवार की शाम बीमारी का इलाज सोखा के पास कराने गई महिलाओं की तालाब में गिरने से मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही परिजनो में कोहराम मचा हुआ है।

less than 1 minute read

कुशीनगर

image

anoop shukla

Oct 01, 2025

Up news, Kushinagar news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, तांत्रिक के पास गई महिलाओं की डूबने से हुई मौत

मंगलवार को जिले के अहिरौली बाजार और कप्तानगंज थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित असना गांव के तालाब में दो महिलाओं की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान पड़ौली ग्रामसभा के टोला ठकुरहीं उर्फ सोनापाकड़ निवासी कुशुमावती देवी और रीता देवी के रूप में हुई है।

बीमारी का इलाज कराने पहुंची थी सोखा के पास, तलाब में गिरने से हुई मौत

परिजनों के मुताबिक दोनों महिलाएं कुछ दिनों से बीमार चल रहीं थीं, परिजन भी डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने तांत्रिकों और सोखा के पास ले जाकर इलाज करा रहे थे। मंगलवार को पूजा के दौरान असना के डीह स्थित काली मंदिर पर कई महिलाएं बालों को खोल कर नाच रही थीं। इसी दौरान ये दोनों महिलाएं भी बेसुध होकर नाचने लगीं। भीड़ ज्यादा होने से कब वे तालाब में गिर हैं किसी को मालूम नहीं चला। कुछ देर बाद तालाब में उतराया शव देखकर लोगों ने शोर मचाया। परिजन दोनों को एम्बुलेंस से सीएचसी मथौली ले गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, अचानक हुई इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। सीएचसी मथौली के प्रभारी राजेश मद्देशिया ने बताया कि दोनों महिलाएं मृत अवस्था में अस्पताल लाई गई थीं। कप्तानगंज पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

ये भी पढ़ें

प्रेमिका से कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर की कचहरी में हत्या, फुफेरी बहन से कर रहा था शादी
बुलंदशहर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 12:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / कुशीनगर में अंधविश्वास की बलि चढ़ीं दो महिलाएं, नवरात्र में फलफूल रहा है तांत्रिकों का धंधा… अंजान बनी है पुलिस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कुशीनगर में ‘आई लव मोहम्मद’ पर टिप्पणी को लेकर माहौल गरमाया, पथराव का आरोप

Up news, kushinagar
कुशीनगर

गृहमंत्री अमित शाह आज आयेंगे कुशीनगर एयरपोर्ट, हेलिकॉप्टर से पहुंचेंगे बेतिया…BJP कार्यकर्ताओं के साथ होनी है बैठक

Up news, kushinagar
कुशीनगर

चौदह साल का अफेयर…नहीं बर्दाश्त कर सका बेवफाई, घर में घुसकर प्रेमिका को मारा चाकू…खुद का भी काटा नस

Up news, kushinagar
कुशीनगर

पिता की तीसरी शादी से भड़का बेटे का गुस्सा, क्रूर हत्या के बाद सौतेली मां पर भी हमला

कुशीनगर

नहीं सुधर रहे पुलिसकर्मी…हिस्ट्रीशीटर के साथ पुलिसकर्मियों की फोटो वायरल, SP ने किया सस्पेंड

Up news, gorakhpur
कुशीनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.