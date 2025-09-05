Patrika LogoSwitch to English

लखीमपुर खेरी

Flood: मासूम की भूख मिटाने के लिए मां ने चारपाई पर जलाया चूल्हा; तो कहीं बैलगाड़ी बनी ‘हारे का सहारा’

Uttar Pradesh Flood: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लोग चारपाई पर चूल्हा जलाने को मजबूर हैं। टकटकी निगाहें प्रशासन की मदद का इंतजार कर रही हैं।

लखीमपुर खेरी

Harshul Mehra

Sep 05, 2025

Uttar Pradesh Flood
उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने बिगाड़े हालात। फोटो सोर्स-Ai

Uttar Pradesh Flood: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की वजह तबाही मची हुई है। कई इलाके जलमग्न हैं। इस वजह से जन जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहां करीब 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं।

बाढ़ प्रभावितों को मदद का इंतजार

बाढ़ की वजह से ग्रामीण तटबंध के इलाकों में चारपाई पर ही घर और गृहस्थी का जरूरी सामान रखने को मजबूर हैं। कुछ गांव में लोग ऐसे भी हैं जो चारों ओर से घिरे पानी के बीच में खटिया और बैलगाड़ी पर खाना पका रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर लखीमपुर खीरी में बहेलियनपुरवा गांव में देखने को मिली। यहां एक महिला ने अपने मासूम बच्चे की भूख मिटाने के लिए चारपाई पर खाना बनाती हुई नजर आई। बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रशासन से मदद का इंतजार है लेकिन लोगों के मुताबिक अभी तक मदद के लिए उनके पास कोई नहीं पहुंचा है।

कौन-कौन से गांव बाढ़ से प्रभावित

इलाके के रैनी, समदहा, सड़गड़ा, खगियापुर, चहलपुर, मड़वा, आशापुरी, प्रीतमपुरवा, लुधौनी, सन्तरामपुरवा, बहेलियनपुरवा, बंशीबेली, मिलिक, बनटुकरा, मांज्ञासुमाली, जंगल मटेरा, गनापुर समेत अन्य गांवों में शारदा नदी का पानी पहुंच गया है। सबसे ज्यादा खराब हालात ईसानगर विकास इलाके के ग्रामसभा मड़वा व चकदहा में है। यहां लोगों के पास खाने-पीने की व्यवस्था तक नहीं है।

पीलीभीत में बाढ़ से बिगड़े हालात

पीलीभीत की बात करें तो देवहा और शारदा नदियों की बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। शहर से लेकर गांव तक पानी भरा है। कलीनगर क्षेत्र के ग्राम दयालपुर में 9 साल के बच्चे की डूबकर मौत हो गई, जबकि दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के गांव जगतपुर (रामनगर) का युवक तेज धारा में बह गया। उसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है।

वहीं, दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के गांव जगतपुर निवासी संजीव पुत्र भगवानदास भैंस नहलाने माला नदी पर गया था। अचानक तेज बहाव में वह पानी में बह गया। ग्रामीणों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। सूचना पर पुलिस पहुंची और गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश कराई जा रही है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

up news

UP News Hindi

05 Sept 2025 11:25 am

Flood: मासूम की भूख मिटाने के लिए मां ने चारपाई पर जलाया चूल्हा; तो कहीं बैलगाड़ी बनी 'हारे का सहारा'

