Flood: मासूम की भूख मिटाने के लिए मां ने चारपाई पर जलाया चूल्हा; तो कहीं बैलगाड़ी बनी ‘हारे का सहारा’

बाढ़ की वजह से ग्रामीण तटबंध के इलाकों में चारपाई पर ही घर और गृहस्थी का जरूरी सामान रखने को मजबूर हैं। कुछ गांव में लोग ऐसे भी हैं जो चारों ओर से घिरे पानी के बीच में खटिया और बैलगाड़ी पर खाना पका रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर लखीमपुर खीरी में बहेलियनपुरवा गांव में देखने को मिली। यहां एक महिला ने अपने मासूम बच्चे की भूख मिटाने के लिए चारपाई पर खाना बनाती हुई नजर आई। बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रशासन से मदद का इंतजार है लेकिन लोगों के मुताबिक अभी तक मदद के लिए उनके पास कोई नहीं पहुंचा है।