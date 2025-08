भारी बारिश का कहर: लखीमपुर और जालौन में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय बंद, जानें अब कब खुलेगा?

Lakhimpur and Jalaun All schools from pre-nursery to class 8 closed लखीमपुर खीरी और जालौन में अत्यधिक बारिश, जल भराव के कारण कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। अपने आदेश में उन्होंने बताया कि सभी बोर्ड के स्कूलों में यह आदेश लागू होगा। लखीमपुर खीरी और जालौन में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। जगह-जगह जल भराव की स्थिति भी है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी ने यह कदम उठाया है।