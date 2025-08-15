गर्दन और सिर पर कुत्तों के दांत के निशान; चेहरे को भी नोचा, मानसिक रुप से बीमार महिला की ऑन द स्पॉट डेथ

स्थानीय लोगों ने बताया कि कुत्तों ने महिला पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन, चेहरे और सिर पर काट लिया। आस-पास कोई मदद के लिए ना होने के कारण, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि महिला के पति की मौत के बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। वह गांव में अपने चाचा के साथ रहती थी। मृतका का नाम कैसर जहां (40) है और उसके पिता का नाम मासूक अली है।