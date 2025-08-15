Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखीमपुर खेरी

गर्दन और सिर पर कुत्तों के दांत के निशान; चेहरे को भी नोचा, मानसिक रुप से बीमार महिला की ऑन द स्पॉट डेथ

UP News: लखीमपुर खीरी में एक मानसिक रूप से बीमार महिला पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। जिसके बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है।

लखीमपुर खेरी

Harshul Mehra

Aug 15, 2025

DOGS
Stray dogs attack woman. Photo source: AI

UP News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मितौली इलाके में बुधवार शाम आवारा कुत्तों के झुंड ने एक महिला पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले की वजह से 45 साल की मानसिक रूप से बीमार महिला की मौत हो गई।

खेतों की ओर जा रही महिला पर कुत्तों ने किया हमला

बताया जा रहा है कि पियारा गांव की रहने वाली यह महिला खेतों की ओर जा रही थी, तभी उसकी नजर कुत्तों पर पड़ी जो एक मरे हुए जानवर को नोच रहे थे। इस देखकर महिला डर गई और बाजरे के खेत की तरफ भागी। यहां मौजूद आवारा कुत्तों के झुंड ने महिला पर बुरी तरह से हमला कर दिया।

ये भी पढ़ें

AC कोच में यात्रियों ने की कम कूलिंग की शिकायत; टेक्नीशियन ने आकर देखा तो फटी रह गई आंखें; जानिए क्या मिला?
लखनऊ
lucknow news

चाचा के साथ रहती थी मृतका

स्थानीय लोगों ने बताया कि कुत्तों ने महिला पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन, चेहरे और सिर पर काट लिया। आस-पास कोई मदद के लिए ना होने के कारण, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि महिला के पति की मौत के बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। वह गांव में अपने चाचा के साथ रहती थी। मृतका का नाम कैसर जहां (40) है और उसके पिता का नाम मासूक अली है।

पोस्टमार्टम कराने से परिवार ने किया इनकार

मितौली के SHO शिवाजी दुबे ने कहा, "महिला को बुरी तरह काटा गया था। परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शिकायत दर्ज नहीं कराई। नगर पंचायत के अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा गया है। गांव में शोक का माहौल घटना के बाद से है।

ये भी पढ़ें

बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट पर कानूनी पेंच; विधेयक पास लेकिन फिर भी अभी नहीं हो सकता गठन, समझें क्यों?
मथुरा
Mathura News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कुत्ता

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 10:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / गर्दन और सिर पर कुत्तों के दांत के निशान; चेहरे को भी नोचा, मानसिक रुप से बीमार महिला की ऑन द स्पॉट डेथ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.