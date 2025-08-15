गर्दन और सिर पर कुत्तों के दांत के निशान; चेहरे को भी नोचा, मानसिक रुप से बीमार महिला की ऑन द स्पॉट डेथ

UP News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मितौली इलाके में बुधवार शाम आवारा कुत्तों के झुंड ने एक महिला पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले की वजह से 45 साल की मानसिक रूप से बीमार महिला की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि पियारा गांव की रहने वाली यह महिला खेतों की ओर जा रही थी, तभी उसकी नजर कुत्तों पर पड़ी जो एक मरे हुए जानवर को नोच रहे थे। इस देखकर महिला डर गई और बाजरे के खेत की तरफ भागी। यहां मौजूद आवारा कुत्तों के झुंड ने महिला पर बुरी तरह से हमला कर दिया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि कुत्तों ने महिला पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन, चेहरे और सिर पर काट लिया। आस-पास कोई मदद के लिए ना होने के कारण, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि महिला के पति की मौत के बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। वह गांव में अपने चाचा के साथ रहती थी। मृतका का नाम कैसर जहां (40) है और उसके पिता का नाम मासूक अली है।
मितौली के SHO शिवाजी दुबे ने कहा, "महिला को बुरी तरह काटा गया था। परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शिकायत दर्ज नहीं कराई। नगर पंचायत के अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा गया है। गांव में शोक का माहौल घटना के बाद से है।