Lakhimpur Kheri News: खेत में काम कर रहे थे पिता और बेटा; अचानक आ गया बाघ और फिर…

प्रभागीय वनाधिकारी संजय बिस्वाल ने कहा कि क्षेत्र में दो उप-वयस्क शावकों के साथ एक बाघिन की मौजूदगी की सूचना मिली है। DFO ने कहा, "हम बाघों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आधा दर्जन कैमरा ट्रैप लगा रहे हैं। साथ ही 2 क्षेत्रीय वन टीमें भी तैनात की गई हैं। गन्ने के खेतों से सटे होने के कारण बाघों की निगरानी एक चुनौतीपूर्ण काम बन गया है।"