लखीमपुर खेरी

Lakhimpur Kheri News: खेत में काम कर रहे थे पिता और बेटा; अचानक आ गया बाघ और फिर…

Lakhimpur Kheri News: खेत में काम कर रहे पिता और बेटे पर एक बाघ ने हमला कर दिया। इस हमले में दोनों को गंभीर चोटें आईं हैं।

लखीमपुर खेरी

Harshul Mehra

Sep 17, 2025

tigar attack
खेत में काम कर रहे पिता और बेटे पर बाघ ने किया हमला। फोटो सोर्स-Ai

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी जिले के दक्षिण खीरी वन प्रभाग के मोहम्मदी वन रेंज से लगभग 3 किमी दूर भोजबा गांव में एक किसान और उसके बेटे पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले में पिता-पुत्र के सिर, चेहरे और हाथ पर चोटें आईं।

बाघ के हमले में पिता-बेटा घायल

मंगलवार दोपहर लगभग 1:30 बजे अपने खेत में पिता और पुत्र चारा इकट्ठा कर रहे थे। बगल के खेत में घूम रहे बाघ ने मातादीन भार्गव (65) और उनके बेटे चंदन भार्गव (30) पर हमला कर दिया।

गन्ने के खेत में भागा बाघ

उनकी चीखें सुनकर, पास के खेतों में काम कर रहे अन्य ग्रामीण उनकी मदद के लिए दौड़े। जिसके बाद बाघ पास के एक गन्ने के खेत में भाग गया। दोनों घायलों को गोला तहसील के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर कर दिया गया।

बाघों की निगरानी के लिए कैमरा ट्रैप

प्रभागीय वनाधिकारी संजय बिस्वाल ने कहा कि क्षेत्र में दो उप-वयस्क शावकों के साथ एक बाघिन की मौजूदगी की सूचना मिली है। DFO ने कहा, "हम बाघों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आधा दर्जन कैमरा ट्रैप लगा रहे हैं। साथ ही 2 क्षेत्रीय वन टीमें भी तैनात की गई हैं। गन्ने के खेतों से सटे होने के कारण बाघों की निगरानी एक चुनौतीपूर्ण काम बन गया है।"

17 Sept 2025 02:48 pm

