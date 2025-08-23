UP Crime: इंस्टाग्राम पर लड़की से दोस्ती कर किया शारीरिक शोषण; जान से मारने की दी धमकी

महिला ने बताया कि जनवरी में गुलाटी से उसकी सगाई हुई थी और नवंबर में उसकी शादी तय थी। उसने दावा किया कि अगस्त में परिवार ने शादी से इनकार कर दिया और धमकियां दीं। पुलिस ने गुलाटी के साथ उसके पिता मां और चाचा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त अमिता वर्मा का कहना है कि दोनों महिलाओं के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए जाएंगे। मामलों की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।