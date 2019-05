मोदी की प्रचंड जीत से बाग-बाग हुए आनंद महिंद्रा, कहा- भारत को मिलने जा रहा दुनिया का सबसे ताकतवर नेता

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( Bhartiya Janata Party ) की अगुवाई वाली एनडीए ( NDA ) एक बार फिर 2014 के इतिहास को दोहराते हुए प्रचंड बहुमत की राह पर है। सुबह 8 बजे शुरू हुए वोटो की गिनती के कुछ घंटों बाद से ही सामने आने वाले रुझानों में भाजपा आगे चल रही है। नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) को इस जबरदस्त जीत के बाद देश-विदेश के उनके मित्र और चाहने वालों ने बधाई देना शुरू कर दिया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्वीट करके नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। इसी सिलसिले में देश के दिग्गज कारोबारी और महिंद्रा कंपनी के मुखिया आनंद महिंद्रा ( anand mahindra ) ने मोदी और भाजपा की जीत को लेकर दो खास मैसेज ट्वीट किया है। आइए जानते हैं कि किस अंदाज में आनंद महिंद्रा ने यह ट्वीट किया है और उन्होंने क्या कहा।

कहा- इतिहास को बनते देख रहा

चुनावी नतीजों के दिन आनंद महिंद्रा ने दो ट्विट किए। पहले ट्विट में तो उन्होंने लिखा, "मैं चुनावी नतीजों के रुझान देख रहा। इसके साथ ही मुझे अहसास हो रहा कि कोई नया इतिहास मेरी आंखों के सामने बन रहा है। दो नए पावरब्लॉक्स एक आधिपत्य को उखाड़ फेंक रहे हैं। मैं राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं कर रहा बल्कि महिलाओं और नए युवा वोटरों की बात कर रहा हूं। प्रमुख तौर पर ये ही भारत के भविष्य को नया आकार देंगे।"

Size of the country (Land mass+population) X Size of the Economy X Size of the election mandate = Leader’s Power Quotient. By the measure of this crude formula, @narendramodi is about to become the most powerful, democratically elected leader in the world today...