मोदी सरकार के बजट पर देश के दिग्गज कारोबारियों ने किया ट्वीट, कहा- निर्मला सीतारमण ने चौके लगाने की बजाय सिंगल लिए

नई दिल्ली। शुक्रवार को देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने बजट पेश किया। बजट ( budget 2019-20 ) पेश करने के बाद देश के दिग्गज कारोबारियों ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसमें महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ( anand mahindra ), आरपीजी एंटरप्राइजेज के हर्ष गोयनका और हिंदुजा ग्रुप आफ कंपनीज (इंडिया) के चेयरमैन अशोक आहूजा जैसे कई शीर्ष उद्योगपति शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के इस बजट से देश के दिग्गज कारोबारी कितना खुश हैं।



आनंद महिंद्रा ने किया ट्वीट

महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, ‘पहले मैंने ट्वीट किया था कि मुझे उम्मीद है निर्मला सीतारमण कुछ चौके लगाएंगी। इसके बजाय उन्होंने सिंगल के जरिए रन रेट को बढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि, बड़े कदमों की उम्मीद थी लेकिन उन्होंने अपने निगाहें दीर्घावधि पर रखीं।’

Tweeted earlier that I was hoping @nsitharaman ji would ‘hit some boundaries.’ She chose instead to take steady singles & keep the run-rate moving. Despite expectations of big moves to instantly crank-up the economy she decided to keep her eye firmly on the long term; (1/6) — anand mahindra (@anandmahindra) July 5, 2019

मोदी सरकार का बजट देश को प्रगति की ओर ले जाएगा

हिंदुजा ग्रुप आफ कंपनीज (इंडिया) के चेयरमैन अशोक आहूजा ने कहा कि राजग 2.0 ने ऐसा बजट पेश किया है जो देश को प्रगति की ओर ले जाएगा। जिससे 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सरकार के वित्तीय क्षेत्र के तरलता के मुद्दे को हल करने के उपायों से ऋण बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।



ये भी पढ़े: बजट 2019 के एक दिन बाद पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा, 2.50 रुपए प्रति तक बढ़े दाम



हर्ष गोयनका ने किया ट्वीट

देश के शीर्ष उद्योगपतियों में से एक आरपीजी एंटरप्राइजेज के हर्ष गोयनका ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह एक भविष्योन्मुखी एक ग्रिड-एक राष्ट्र केंद्रित बजट है। ईवी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी,डिजिटल भुगतान,स्टार्टअप और ई-आकलन। वित्त मंत्री ने धोनी की तरह की परंपरागत पारी से हट कर हार्दिक पटेल की तरह स्ट्रोक लगाए हैं।

A futuristic budget with a focus on One grid-One nation, EVs, clean-tech, Digital Payments , Start ups and E-assessments. FM side-stepped a typical Dhoni innings and delivered the modern stroke play of Hardik Pandya. A new India! A modern India! #Budget2019 — Harsh Goenka (@hvgoenka) July 5, 2019

आनंद कृपालु ने ट्वीट कर दी अपनी प्रतिक्रया

डियाजियो इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद कृपालु ने कहा कि यह एक संतुलित बजट है, जो देश के लिए दीर्घावधि की सोच पर केंद्रित है। निवेश बढ़ाने के नीतिगत उपायों..मेक इन इंडिया और कारोबार सुगमता के साथ देश की जल समस्या और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों से यह बजट सरकार की न्यू इंडिया की सोच के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य समावेशी वृद्धि है।



ये भी पढ़ें: Budget 2019 : देश की महिला वित्‍त मंत्री ने देश की महिलाओं को दी ये खास सौगात



वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन ने बजट पर किया ट्वीट

वेदांता रिसोर्सेज के कार्यकारी चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा, ‘प्रगतिशील बजट 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए है। बजट प्रगतिशील और नतीजे देने वाला है।’ बायोकॉन की चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ ने ट्वीट दिया, ‘यदि 100 प्रतिशत कंपनियों को 25 प्रतिशत कॉरपोरेट कर के दायरे में लाया जाता तो इससे निवेशक, कारोबार और बाजार की धारणा को प्रोत्साहन मिलता।’

Congratulations to PM @narendramodi and FM @nsitharaman for a progressive budget which focuses on health, sanitation, water, transport and welfare of the people. Happy to see divestment of PSUs has been prioritized. — Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) July 5, 2019

Business जगत से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर और पाएं बाजार,फाइनेंस,इंडस्‍ट्री,अर्थव्‍यवस्‍था,कॉर्पोरेट,म्‍युचुअल फंड के हर अपडेट के लिए Download करें patrika Hindi News App