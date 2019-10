प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान के लिए रिलायंस, टाटा समूह को सराहा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हाल के सफाई अभियान और 'स्वच्छ भारत' मिशन में योगदान के लिए रिलायंस फाउंडेशन और टाटा समूह की सराहना की। जिसके लेकर रिलायंस फाउंडेशन ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की है। वहीं टाटा समूह ने भी ट्वीट किया है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर से देश में स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था। जिसमें कई सितारों को ब्रांड एंबेस्डर बनाया गया था।

Heartening to see people coming together for cleanliness across urban and rural India. https://t.co/B4eKbo4LED

रिलायंस फाउंडेशन ने ट्वीट

रिलायंस फाउंडेशन ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की है, जो जयपुर के ग्रामीण इलाकों में चलाए गए सफाई अभियान की है और कहा गया है कि सरपंच सहित समुदाय के सदस्यों ने 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में भाग लिया। आगे कहा गया है कि लोगों ने अपने घर के आसपास सफाई अभियान की और अन्य ग्रामीणों को भी इसके लिए प्रेरित किया।प्रधानमंत्री ने रिलायंस फाउंडेशन के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए कहा, "समूचे शहरी और ग्रामीण भारत के लोग सफाई के लिए एकजुट हो रहे हैं, यह देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुई।"

The excellent work of the Tata Group towards furthering cleanliness is very much in line with historical ethos of the group, of contributing to national progress. @TataCompanies https://t.co/5PVHrNLJp8