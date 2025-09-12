3D Model Of Top Leader: राजनीति और तकनीक का ऐसा मेल! यहां देखें दुनिया के 5 टॉप नेता का थ्री-डी मॉडल

3D Model Trend: इस समय सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड तेजी वायरल होाजा रहा है। लोग Google के नए AI टूल Gemini 2.5 Flash का इस्तेमाल करके बेहद रियलिस्टिक 3D इमेज बना रहे हैं। ये इमेज देखने में एक दम खिलौने जैसी लगती हैं। ऐसे में आज हम आपको राजनीति और तकनीक का तालमेल दिखाने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे टॉप नेता का थ्री-डी मॉडल दिखाते हैं।