3D Model Of Top Leader: राजनीति और तकनीक का ऐसा मेल! यहां देखें दुनिया के 5 टॉप नेता का थ्री-डी मॉडल

3D Model Of World Leaders: सोशल मीडिया पर 3D इमेज का ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। इसका इस्तेमाल करके आप एक दम रियलिस्टिक इमेज क्रिएट कर सकते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 12, 2025

3D model of world leaders, top political leaders 3D visualization, digital avatar of global leaders, 3d model nano banana ai 3d figurines, gemini ai nano banana, gemini ai app,
यहां देखें दुनिया के 5 टॉप नेता का थ्री-डी मॉडल। (Image Source: Gemini 2.5 Flash)

3D Model Trend: इस समय सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड तेजी वायरल होाजा रहा है। लोग Google के नए AI टूल Gemini 2.5 Flash का इस्तेमाल करके बेहद रियलिस्टिक 3D इमेज बना रहे हैं। ये इमेज देखने में एक दम खिलौने जैसी लगती हैं। ऐसे में आज हम आपको राजनीति और तकनीक का तालमेल दिखाने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे टॉप नेता का थ्री-डी मॉडल दिखाते हैं।

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)

नरेंद्र दामोदरदास मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं।

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump)

डॉनल्ड जॉन ट्रम्प एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ, मीडिया व्यक्तित्व और व्यवसायी हैं, जिन्होंने 2017 से 2021 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं।

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump)

शी चिन्फिङ्ग् (Xi Jinping)

शी चिन्फिङ्ग् चीन के वर्तमान शासक हैं। उनका जन्म 15 जून 1953 ई में बीजिंग में हुआ था। उनहे 15 नवंबर 2012 को चीनी की साम्यवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था।

शी चिन्फिङ्ग् (Xi Jinping)

व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin)

व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन रूसी राजनीतिज्ञ हैं। वे 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं तथा 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 76% वोट हासिल करने के बाद अगले कार्यकाल के लिए भी निर्वाचित हुए।

व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin)

जियोर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni)

जियोर्जिया मेलोनी एक इतालवी राजनीतिज्ञ हैं जो 22 अक्टूबर 2022 से इटली की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वो इस पद को संभालने वाली पहली महिला हैं।

जियोर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni)

Published on:

12 Sept 2025 05:32 pm

Hindi News / Technology / 3D Model Of Top Leader: राजनीति और तकनीक का ऐसा मेल! यहां देखें दुनिया के 5 टॉप नेता का थ्री-डी मॉडल

