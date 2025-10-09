मेड इन इंडिया ब्राउजर Ulaa के 5 जबरदस्त फीचर, जो इसे बनाते हैं Chrome से बेहतर

Ulaa ब्राउजर की सबसे खास बात यह है कि इसमें इन-बिल्ट ऐड ब्लॉकर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब वेबसाइट्स पर परेशान करने वाले विज्ञापनों से छुटकारा मिलेगा। इस फीचर की मदद से वेब पेज न केवल जल्दी खुलते हैं बल्कि ब्राउजिंग एक्सपीरियंस भी पहले से कहीं ज्यादा स्मूद हो जाता है। जहां Chrome ब्राउजर में ऐड हटाने के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पड़ते हैं वहीं Ulaa में यह सुविधा पहले से मौजूद है। इससे यह सामान्य ब्राउजरों के मुकाबले लगभग 20 से 30% तेज काम करता है।