Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

मेड इन इंडिया ब्राउजर Ulaa के 5 जबरदस्त फीचर, जो इसे बनाते हैं Chrome से बेहतर

भारतीय कंपनी Zoho का Ulaa Browser, गूगल के Chrome से कई मामलों में बेहतर है। जानें Ulaa vs Chrome ब्राउजर में कौन आगे है और इसके 5 जबरदस्त फीचर्स जो इसे खास बनाते हैं।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 09, 2025

Ulaa vs Chrome Browser

Ulaa vs Chrome Browser (Image: Google Play Store)

Ulaa vs Chrome Browser: भारत में डिजिटल स्वदेशीकरण की लहर तेजी से आगे बढ़ रही है। जहां एक ओर भारतीय ऐप्स धीरे-धीरे विदेशी एप्लिकेशनों का विकल्प बन रहे हैं, वहीं अब ब्राउजिंग की दुनिया में भी भारतीय तकनीक अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। इसी दिशा में भारतीय कंपनी Zoho ने अपना Ulaa Browser पेश किया है, जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है।

Zoho का यह नया ब्राउजर सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग का टूल नहीं, बल्कि एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट है जो आपकी प्राइवेसी, स्पीड और कंट्रोल, तीनों का ध्यान रखता है। यह ब्राउजर तेजी से पॉपुलर हो रहा है और तमाम ऐसे यूजर्स हैं जो Google Chrome से इस पर शिफ्ट हो रहे हैं।

Ulaa ब्राउजर में नहीं दिखेंगे विज्ञापन

Ulaa ब्राउजर की सबसे खास बात यह है कि इसमें इन-बिल्ट ऐड ब्लॉकर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब वेबसाइट्स पर परेशान करने वाले विज्ञापनों से छुटकारा मिलेगा। इस फीचर की मदद से वेब पेज न केवल जल्दी खुलते हैं बल्कि ब्राउजिंग एक्सपीरियंस भी पहले से कहीं ज्यादा स्मूद हो जाता है। जहां Chrome ब्राउजर में ऐड हटाने के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पड़ते हैं वहीं Ulaa में यह सुविधा पहले से मौजूद है। इससे यह सामान्य ब्राउजरों के मुकाबले लगभग 20 से 30% तेज काम करता है।

ट्रैक नहीं होगा डेटा, पूरी प्राइवेसी का वादा

आज के समय में ऑनलाइन डेटा सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे में Ulaa ब्राउजर उन यूजर्स के लिए बढ़िया साबित हो सकता है जो अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर सतर्क हैं। Zoho का साफ दावा है कि Ulaa किसी भी तरह से यूजर का डेटा न ट्रैक करता है और न बेचता है। इसका मतलब यह है कि आपकी सर्च हिस्ट्री, क्लिक पैटर्न या वेबसाइट विजिट की जानकारी किसी थर्ड पार्टी को नहीं दी जाती है।

इसके विपरीत, Chrome जैसे ब्राउजर यूजर के व्यवहार का डेटा एकत्र करते हैं ताकि उन्हें विज्ञापन दिखाए जा सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी पूरी तरह निजी रहे, तो Ulaa ब्राउजर आपके लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प है।

हर यूजर के लिए अलग मोड्स की सुविधा

Ulaa ब्राउजर का एक और शानदार फीचर इसके मल्टीपल ब्राउजिंग मोड्स हैं।
इसमें Work Mode, Personal Mode, Kids Mode और Developer Mode जैसे विकल्प दिए गए हैं। हर मोड अपनी अलग सेटिंग्स और प्राइवेसी कंट्रोल के साथ आता है।

उदाहरण के लिए, Kids Mode में वयस्क कंटेंट अपने आप ब्लॉक हो जाता है जबकि Developer Mode में डेवलपर्स को टेस्टिंग और एक्सटेंशन इंटीग्रेशन के लिए अतिरिक्त टूल्स मिलते हैं।

Chrome भले ही प्रोफाइल स्विचिंग की सुविधा देता ह लेकिन Ulaa की तरह कस्टमाइज्ड मोड्स का अनुभव नहीं देता है।

बेहतर है इसका परफॉर्मेंस

Ulaa एक लाइटवेट ब्राउजर है जो सिस्टम के बहुत कम CPU और RAM का उपयोग करता है। इसका ऑप्टिमाइज्ड कोडिंग स्ट्रक्चर इसे पुराने या कम स्पेसिफिकेशन वाले कंप्यूटरों पर भी बेहतरीन तरीके से चलाता है। अगर आप Chrome इस्तेमाल करते हैं तो जानते होंगे कि वह RAM का बहुत ज्यादा उपयोग करता है जिससे सिस्टम धीमा पड़ जाता है। Ulaa की यह खासियत है कि यह तेजी से लोड होता है, स्मूद चलता है और ब्राउजिंग के दौरान हैंग नहीं होता।

साफ-सुथरा और आसान इंटरफेस

Ulaa का इंटरफेस पहली नजर में ही आकर्षित करता है। इसका डिजाइन मिनिमल और यूजर फ्रेंडली है। बुकमार्क मैनेज करना, हिस्ट्री देखना, टैब्स स्विच करना या वेबसाइट सेव करना सब कुछ एकदम आसान और व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। Chrome में जहां बुकमार्क बार थोड़ा जटिल लगता है वहीं Ulaa में सबकुछ क्लियर और सहज दिखता है। इसका सादगी भरा लुक इसे न सिर्फ प्रोफेशनल्स बल्कि आम यूजर्स के लिए भी परफेक्ट बनाता है।

ये भी पढ़ें

UPI पेमेंट्स में अब फेस और फिंगरप्रिंट से आएगी तेजी, जानें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से जुड़ी 5 अहम बातें
टेक्नोलॉजी
UPI Face and Fingerprint Authentication

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

09 Oct 2025 06:53 pm

Hindi News / Technology / मेड इन इंडिया ब्राउजर Ulaa के 5 जबरदस्त फीचर, जो इसे बनाते हैं Chrome से बेहतर

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Jio AI Classroom: Jio ने लॉन्च किया फ्री AI क्लासरूम, बिना पैसे खर्च किए सीखें नई स्किल्स, जानें कैसे करें कोर्स के लिए रजिस्टर

Jio AI Classroom, Free AI classes India, Learn AI skills free, Jio online learning, Free skill development courses,
टेक्नोलॉजी

Gmail छोड़कर Zoho Mail पर शिफ्ट हुए अमित शाह, आप भी आसानी से ऐसे कर सकते हैं स्विच

Amit Shah Zoho Mail
टेक्नोलॉजी

UPI पेमेंट्स में अब फेस और फिंगरप्रिंट से आएगी तेजी, जानें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से जुड़ी 5 अहम बातें

UPI Face and Fingerprint Authentication
टेक्नोलॉजी

UPI New Rules: 31 दिसंबर से बदल रहा UPI का ये नियम; PhonePe, Paytm, GPay यूजर्स को मिलेगा पूरा कंट्रोल

UPI New Rules
टेक्नोलॉजी

विदेश में भी बेहिचक करें यूपीआई पेमेंट! भारत का UPI इन 9 देशों में होता है यूज, देखिए लिस्ट

UPI Using Countries
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.