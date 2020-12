Instagram के इन 5 कमाल के फीचर्स के बारे में नहीं जानते होंगे आप, पढ़कर यूज करने से नहीं रोक पाएंगे खुद को

Instagram एक पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आम आदमी से लेकर बड़े—बड़े स्टार्स ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट बना रखे हैं और इस पर एक्टिव भी रहते हैं। Instagram पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, जो यूजर्स के बहुत काम आते हैं। इंस्टाग्राम भी यूजर्स की सुविधा के लिए नए—नए फीचर्स जोड़ता रहता है। हाल ही इसमें एक नया फीचर जोड़ा गया, जिसमें वीडियो कॉल के दौरान यूजर अपने दोस्तों के साथ वीडियोज देख सकते हैं। हम आपको इंस्टाग्राम के ऐसे ही 5 फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, जिनके बारे मे कम ही लोगों को पता है।

Reply/forward option for a specific message

कुछ सप्ताह पहले ही इंस्टाग्राम ने यह फीचर जोड़ा है। इसमें यूजर किसी स्पेसिफिक मैसेज का जवाब दे सकते हैं। यह फीचर बिल्कुल WhatsApp के जैसा है। इसमें यूजर को जिस मैसेज का जवाब देना है, उस पर टैप करके होल्ड करना होता है। इसके बाद बॉटम में रिप्लाई लेबल दिखाई देगा। इस पर टैप कर आप उस मैसेज का जवाब दे सकते हैं। अगर आप उस मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो More option में जाकर इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं।

switch Instagram accounts

अगर आपने इंस्टाग्राम पर दो अकाउंट बना रखें और दोनों पर लॉग इन हैं तो आप आसानी से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट स्विच कर सकते हैं यानि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा सकते हैं। इसके लिए आपको जिस अकाउंट में जाना है, उसकी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना होगा। अगर आपके दो से ज्यादा अकाउंट हैं तो आपको प्रोफाइल फोटो पर लॉन्ग प्रेस करना होगा और एप आपके सभी अकाउंट दिखा देगी। इसके बाद आपको जिस अकाउंट में जाना है, उस पर टैप करें।

Send disappearing photos or videos

इस फीचर की मदद से यूजर्स का भेए फोटो और वीडियो एक तय समयसीमा के भीतर डिसअपीयर यानी गायब हो जाता है। यह ग्रुप्स और इंडिविजुअल अकाउंट दोनों के लिए उपलब्ध है। हालांकि ऐसा उन्हीं फाइल्स के साथ होगा, जिन्हें डिसअपीयरिंग मैसेज के तौर पर भेजा जाएगा। इसके अलावा भेजने वाला इस मैसेज के लिए रिप्ले फीचर को भी इनेबल कर सकता है।

इसके लिए आपको इंस्टाग्राम अकाउंट में जाकर राइट साइड में दिए गए डायरेक्ट मैसेज के ऑप्शन पर जाना होगा। इसके बाद किसी भी कॉन्टेक्ट की चैट या ग्रुप चैट को ओपन करना होगा। चैट में कैमरे के आइकन पर टैप कर कोई वीडियो बनाएं या फिर फोटो क्लिक करनी होगी।

ऐसा करते ही स्क्रीन पर सबसे नीचे तीन ऑप्शन्स व्यू वन्स, अलाऊ रिप्ले और कीप इन चैट्स मिलेंगे। अगर आप इस मैसेज को डिसअपीयरिंग मैसेज के तौर पर भेजना चाहते हैं तो व्यू वन्स का ऑप्शन चुनें। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप जिसको मैसेज भेज रहे हैं वह इसे दोबारा देख पाएं तो अलाऊ रीप्ले का ऑप्शन चुनें। वहीं अगर आप चाहते हैं कि वह कॉन्टैक्ट उस मैसेज को कभी भी देख पाए तो कीप इन चैट्स का ऑप्शन चुनें।

यह भी पढ़ें—WhatsApp पर रोजाना भेजे जाते हैं 100 अरब मैसेज, जानें ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स

Mute or unmute Instagram story

इंस्टाग्राम के इस फीचर में आप किसी भी यूजर के पोस्ट या स्टोरी को म्यूट कर सकते हैं। इसके बाद जब भी वो यूजर अपनी पोस्ट या स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर करेगा, तब वह आपके न्यूज फीड पर दिखाई नहीं देगी। जिस यूजर के स्टोरी या पोस्ट को म्यूट करना हो उसके नाम पर टैप करें। प्रोफाइल पर आने के बाद आपको ऊपर दाईं ओर तीन डॉट्स दिखाई देंगे, इनपर टैप करें। यहां नीचे की ओर आपको दो विकल्प दिखाई देंगे।

इनमें Turn On Post Notifications और Turn On Story Notifications शामिल है। इस पर टैप करके आप उस यूजर के पोस्ट या स्टोरी को म्यूट कर सकते हैं। बिलकुल वैसे ही आप Turn Off Post Notifications और Turn Off Story Notifications पर टैप करके किसी भी पोस्ट या स्टोरी को अनम्यूट कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें—Facebook और Instagram से हटाए गए हजारों अकाउंट्स, जानिए क्यों किया गया ऐसा

Reaction Emojis in chat

यह फीचर बिल्कुल फेसबुक की तरह है। जैसे फेसबुक की किसी पोस्ट पर आप इमोजी के द्वारा रिएक्शन देते हैं, इंस्टाग्राम पर भी ऐसा कर सकते हैं। इसमें आपको इंस्टाग्राम पोस्ट पर लॉन्ग प्रेस करना होगा। इसके बाद आपको अलग—अलग तरह कि इमोजी दिखाई देंगे। आप इनमें से चुनकर इमोजी द्वारा पोस्ट पर अपना रिएक्शन दे सकते हैं।