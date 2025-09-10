iPhone 17 से गायब हुईं ये 5 चीजें, नया फोन खरीदने वालों को हो सकती है निराशा

iPhone 17 Series: एप्पल ने अपनी नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च कर दी है। इसमें कंपनी ने कई बड़े अपडेट्स पेश किए हैं। इसमें A19 चिप, ज्यादा पावरफुल बैटरी और पहले से भी ज्यादा ब्राइट ProMotion डिस्प्ले दी गई है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ पुराने फीचर्स को हटाकर नए बदलाव किए गए हैं। इनमें से कई चीजें ऐसी थीं जिन्हें यूजर्स लंबे समय से पसंद करते आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी iPhone 17 Series का फोन लेने की सोंच रहे हैं तो ये 5 बातें आपको निराश कर सकती हैं।