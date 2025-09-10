Patrika LogoSwitch to English

iPhone 17 से गायब हुईं ये 5 चीजें, नया फोन खरीदने वालों को हो सकती है निराशा

अगर आप भी iPhone 17 Series का फोन लेने की सोंच रहे हैं तो ये 5 बातें आपको निराश कर सकती हैं। अब बॉक्स से चार्जिंग केबल भी हटा दिया गया है...पढ़ें पूरी खबर।

भारत

Rahul Yadav

Sep 10, 2025

iPhone 17 Series
5 Things Missing in iPhone 17 Series That May Disappoint Buyers (Image: Apple)

iPhone 17 Series: एप्पल ने अपनी नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च कर दी है। इसमें कंपनी ने कई बड़े अपडेट्स पेश किए हैं। इसमें A19 चिप, ज्यादा पावरफुल बैटरी और पहले से भी ज्यादा ब्राइट ProMotion डिस्प्ले दी गई है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ पुराने फीचर्स को हटाकर नए बदलाव किए गए हैं। इनमें से कई चीजें ऐसी थीं जिन्हें यूजर्स लंबे समय से पसंद करते आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी iPhone 17 Series का फोन लेने की सोंच रहे हैं तो ये 5 बातें आपको निराश कर सकती हैं।

iPhone Plus मॉडल हुआ बंद

    iPhone 17 Series भारत में लॉन्च, यहां जानें हर वेरिएंट की कीमत और खासियत
    टेक्नोलॉजी
    Apple iPhone 17 Series Launched

    काफी समय से iPhone का ‘Plus’ वर्जन बड़ा स्क्रीन पसंद करने वालों के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता था। लेकिन इस बार iPhone 17 सीरीज में Plus मॉडल की जगह नया Air मॉडल लाया गया है। यह पतला और नए डिजाइन के साथ जरूर आया है लेकिन बड़ी स्क्रीन की चाहत रखने वाले लोग निराश हो सकते हैं।

    ग्लोबल मॉडल्स में फिजिकल SIM का सपोर्ट खत्म

      Apple अब सिर्फ e-SIM वाले मॉडल ला रहा है। भारत में अभी भी डुअल SIM (nano SIM + e-SIM) का विकल्प रहेगा, लेकिन कई देशों में फिजिकल SIM स्लॉट पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे साफ है कि Apple आगे चलकर SIM-लेस फोन लाने की तैयारी कर रहा है।

      स्टैंडर्ड मॉडल्स में कम हुए कलर ऑप्शन

        पिछली सीरीज में मिलने वाले कई पॉपुलर शेड्स जैसे पर्पल और ग्रीन अब iPhone 17 स्टैंडर्ड वर्जन में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि रंगों के शौकीन यूजर्स के पास इस बार कम विकल्प रह जाएंगे।

        बॉक्स से चार्जिंग केबल गायब

          भारत समेत कुछ बाजारों में iPhone 17 का बॉक्स अब चार्जिंग केबल के बिना मिलेगा। एप्पल का मानना है कि एक्सेसरीज को अलग से खरीदना ज्यादा टिकाऊ और इको-फ्रेंडली है। हालांकि, भारतीय यूजर्स के लिए यह फैसला जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है।

          iPhone Air में सिर्फ एक कैमरा

            नया iPhone Air अब तक का सबसे पतला iPhone है लेकिन इसमें सिर्फ एक ही 48MP का रियर कैमरा दिया गया है। पहले आने वाले Plus मॉडल्स में डुअल-कैमरा सिस्टम देखने को मिलता था। फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए यह एक बड़ा समझौता हो सकता है।

            भारतीय यूजर्स के लिए सलाह

            iPhone 17 सीरीज परफॉर्मेंस और डिजाइन के मामले में बेहतरीन है। अगर आप तेज प्रोसेसर, पतला डिजाइन और AI-पावर्ड फीचर्स चाहते हैं तो यह अपग्रेड आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अगर आपको Plus मॉडल, ज्यादा कलर ऑप्शन या डुअल-कैमरा सेटअप पसंद था तो आपको थोड़ा मिस जरूर होगा।

            अगर आपको हिंदी आती है और क्रिएटिव भी हैं, तो Meta दे रहा है हर घंटे 5000 रुपये कमाने का मौका, देखें करना क्या है?
            टेक्नोलॉजी
            Meta Jobs India

            Tech news

            Published on:

            10 Sept 2025 05:20 pm

            Hindi News / Technology / iPhone 17 से गायब हुईं ये 5 चीजें, नया फोन खरीदने वालों को हो सकती है निराशा

