Aadhar Card New Charges 2025 : अब 700 रुपए तक देने होंगे… देखिए आधार कार्ड सेवाओं के लिए कितने बढ़े रेट

Aadhar Card New Charges 2025 : आधार कार्ड आज हर भारतीय की सबसे जरूरी पहचान बन चुका है। बैंक का काम हो, सरकारी योजना का फायदा लेना हो या फिर सिम कार्ड लेना हो। आधार कार्ड हर जगह काम आता है। लेकिन अगर इसमें कोई गलती हो जाए या आपको इसमें कुछ अपडेट करवाना पड़े, तो अब आपकी जेब पहले से ज्यादा ढीली होगी। UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने आधार कार्ड से जुड़ी कई सेवाओं के दाम बढ़ा दिए हैं। ये नए रेट 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुके हैं और 30 सितंबर 2028 तक इसी तरह रहेंगे।