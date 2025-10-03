Aadhar Card New Charges 2025 : अब 700 रुपए तक देने होंगे… देखिए आधार कार्ड सेवाओं के लिए कितने बढ़े रेट

Aadhar Card New Charges 2025 (photo- uidai online aadhar card)
Aadhar Card New Charges 2025 : आधार कार्ड आज हर भारतीय की सबसे जरूरी पहचान बन चुका है। बैंक का काम हो, सरकारी योजना का फायदा लेना हो या फिर सिम कार्ड लेना हो। आधार कार्ड हर जगह काम आता है। लेकिन अगर इसमें कोई गलती हो जाए या आपको इसमें कुछ अपडेट करवाना पड़े, तो अब आपकी जेब पहले से ज्यादा ढीली होगी। UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने आधार कार्ड से जुड़ी कई सेवाओं के दाम बढ़ा दिए हैं। ये नए रेट 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुके हैं और 30 सितंबर 2028 तक इसी तरह रहेंगे।
पहले नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जैसी जानकारी बदलने या सही करने के लिए 50 रुपए देने पड़ते थे। लेकिन अब इसके लिए आपको 75 रुपए देने होंगे। हां, अगर आप ये काम बायोमेट्रिक अपडेट के साथ कराते हैं तो अलग से चार्ज नहीं लगेगा।
अगर आपको फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग (आईरिस) या फोटो अपडेट करनी है तो अब इसकी कीमत 125 रुपए है। और ध्यान रहे, अक्टूबर 2028 से यही फीस बढ़कर 150 रुपए हो जाएगी।
UIDAI ने डॉक्यूमेंट अपडेट्स को लेकर भी नई सुविधा दी है। अगर आप अपने आधार से जुड़े डॉक्यूमेंट्स (जैसे एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ) को myAadhaar पोर्टल से अपडेट करेंगे तो ये काम 14 जून 2026 तक बिल्कुल फ्री रहेगा। लेकिन अगर यही काम आप आधार नामांकन केंद्र पर करवाते हैं तो इसके लिए आपको अब 75 रुपए चुकाने होंगे (पहले 50 रुपए लगते थे)।
कभी-कभी लोगों को आधार की हार्ड कॉपी चाहिए होती है। इसके लिए अब पहले फेज में 40 रुपए और दूसरे फेज में 50 रुपए चुकाने होंगे।
UIDAI ने बच्चों के लिए राहत की खबर दी है। 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों के लिए पहली बायोमेट्रिक अपडेट बिल्कुल मुफ्त होगी। वहीं, 7 से 15 साल तक के बच्चों के लिए सामान्यत: 125 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन 30 सितंबर 2026 तक ये भी फ्री रखा गया है।
जो लोग नामांकन केंद्र नहीं जा सकते, उनके लिए अब UIDAI ने होम एनरोलमेंट की सुविधा दी है। इसके लिए एक विजिट पर 700 रुपए (GST समेत) देने होंगे। अगर उसी पते पर एक से ज्यादा लोग ये सेवा लेते हैं, तो हर अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 350 रुपए देने होंगे।
कुल मिलाकर, अब आधार से जुड़ी सेवाओं की कीमतें पहले से ज्यादा हो गई हैं। बच्चों के लिए कुछ अपडेट्स भले ही फ्री रखे गए हों, लेकिन बाकी सभी सेवाओं पर खर्च बढ़ा है। खासकर अगर आप घर बैठे आधार अपडेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए 700 रुपए तक देने पड़ सकते हैं।
