Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Aadhar Card New Charges 2025 : अब 700 रुपए तक देने होंगे… देखिए आधार कार्ड सेवाओं के लिए कितने बढ़े रेट

Aadhar Card New Charges 2025 : UIDAI ने 1 अक्टूबर 2025 से आधार कार्ड अपडेट और सेवाओं के रेट बढ़ा दिए हैं। अब डेमोग्राफिक अपडेट 75 रुपए, बायोमेट्रिक 125 रुपए और घर बैठे सेवा के लिए 700 रुपए तक देने होंगे। पूरी जानकारी पढ़ें।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 03, 2025

Aadhar Card New Charges 2025

Aadhar Card New Charges 2025 (photo- uidai online aadhar card)

Aadhar Card New Charges 2025 : आधार कार्ड आज हर भारतीय की सबसे जरूरी पहचान बन चुका है। बैंक का काम हो, सरकारी योजना का फायदा लेना हो या फिर सिम कार्ड लेना हो। आधार कार्ड हर जगह काम आता है। लेकिन अगर इसमें कोई गलती हो जाए या आपको इसमें कुछ अपडेट करवाना पड़े, तो अब आपकी जेब पहले से ज्यादा ढीली होगी। UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने आधार कार्ड से जुड़ी कई सेवाओं के दाम बढ़ा दिए हैं। ये नए रेट 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुके हैं और 30 सितंबर 2028 तक इसी तरह रहेंगे।

डेमोग्राफिक अपडेट्स अब 75 रुपए

पहले नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जैसी जानकारी बदलने या सही करने के लिए 50 रुपए देने पड़ते थे। लेकिन अब इसके लिए आपको 75 रुपए देने होंगे। हां, अगर आप ये काम बायोमेट्रिक अपडेट के साथ कराते हैं तो अलग से चार्ज नहीं लगेगा।

बायोमेट्रिक अपडेट्स पर भी बढ़ा खर्च

अगर आपको फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग (आईरिस) या फोटो अपडेट करनी है तो अब इसकी कीमत 125 रुपए है। और ध्यान रहे, अक्टूबर 2028 से यही फीस बढ़कर 150 रुपए हो जाएगी।

घर बैठे मुफ्त, सेंटर पर 75 रुपए

UIDAI ने डॉक्यूमेंट अपडेट्स को लेकर भी नई सुविधा दी है। अगर आप अपने आधार से जुड़े डॉक्यूमेंट्स (जैसे एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ) को myAadhaar पोर्टल से अपडेट करेंगे तो ये काम 14 जून 2026 तक बिल्कुल फ्री रहेगा। लेकिन अगर यही काम आप आधार नामांकन केंद्र पर करवाते हैं तो इसके लिए आपको अब 75 रुपए चुकाने होंगे (पहले 50 रुपए लगते थे)।

आधार की प्रिंट कॉपी

कभी-कभी लोगों को आधार की हार्ड कॉपी चाहिए होती है। इसके लिए अब पहले फेज में 40 रुपए और दूसरे फेज में 50 रुपए चुकाने होंगे।

बच्चों के लिए बड़ी राहत

UIDAI ने बच्चों के लिए राहत की खबर दी है। 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों के लिए पहली बायोमेट्रिक अपडेट बिल्कुल मुफ्त होगी। वहीं, 7 से 15 साल तक के बच्चों के लिए सामान्यत: 125 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन 30 सितंबर 2026 तक ये भी फ्री रखा गया है।

घर पर आधार सेवा अब 700 रुपए तक

जो लोग नामांकन केंद्र नहीं जा सकते, उनके लिए अब UIDAI ने होम एनरोलमेंट की सुविधा दी है। इसके लिए एक विजिट पर 700 रुपए (GST समेत) देने होंगे। अगर उसी पते पर एक से ज्यादा लोग ये सेवा लेते हैं, तो हर अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 350 रुपए देने होंगे।

सेवाओं की कीमतें पहले से ज्यादा

कुल मिलाकर, अब आधार से जुड़ी सेवाओं की कीमतें पहले से ज्यादा हो गई हैं। बच्चों के लिए कुछ अपडेट्स भले ही फ्री रखे गए हों, लेकिन बाकी सभी सेवाओं पर खर्च बढ़ा है। खासकर अगर आप घर बैठे आधार अपडेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए 700 रुपए तक देने पड़ सकते हैं।

ये भी पढ़ें

आपकी बात : जन्म के साथ आधार कार्ड बनने से आपकी नजर में क्या-क्या फायदे होंगे?
ओपिनियन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी

Published on:

03 Oct 2025 06:55 pm

Hindi News / Technology / Aadhar Card New Charges 2025 : अब 700 रुपए तक देने होंगे… देखिए आधार कार्ड सेवाओं के लिए कितने बढ़े रेट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Best Laptop Under 50000: अगर 40 से 50 हजार है आपका बजट तो इन लैपटॉप को खरीदना हो सकता है बढ़िया विकल्प

Best Laptop Under 50000
टेक्नोलॉजी

भारत के इस मंदिर में लगा AI-रिफंड सिस्टम, कचरा फेंकते ही मिलेंगे UPI अकाउंट में पैसे

Tirumala Temple AI Refund System
टेक्नोलॉजी

एआई का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान, भूलकर भी ये बातें न करें शेयर…

विदेश

OpenAI और Google छोड़ बनाया अपना खुद का AI, इस तरह अरविंद श्रीनिवास बने सबसे कम उम्र के भारतीय बिलेनियर

Aravind Srinivas Billionaire
टेक्नोलॉजी

UPI New Rule: सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, यूपीआई के बदल गए ये नियम, जानिए इससे आपको क्या पड़ेगा फर्क

UPI New Rule
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.