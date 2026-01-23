23 जनवरी 2026,

टेक्नोलॉजी

Amazon में फिर मची खलबली: इन विभागों से 14,000 लोग होंगे बाहर, कुल 30,000 नौकरियों पर संकट

Amazon Layoffs January 2026: अमेजन में फिर मची खलबली। जनवरी के आखिरी हफ्ते में 14,000 और कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी। AWS, Prime Video और HR जैसे विभाग प्रभावित। जानें क्या है कारण?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 23, 2026

Amazon Layoffs January 2026

Amazon Layoffs January 2026 (Image: Gemini)

Amazon Layoffs January 2026: नए साल की शुरुआत दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक, अमेजन (Amazon) के हजारों कर्मचारियों के लिए किसी बुरे सपने जैसी साबित हो रही है। अभी पिछले साल अक्टूबर में हुई छंटनी का जख्म भरा भी नहीं था कि अब कंपनी एक और बड़े झटके की तैयारी में है। खबरों की मानें तो जनवरी के इसी आखिरी हफ्ते में अमेजन करीब 14,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकता है।

यह कोई छोटी-मोटी कटौती नहीं है, बल्कि कंपनी के उस बड़े प्लान का हिस्सा है जिसके तहत कुल 30,000 सफेदपोश (White-collar) नौकरियां खत्म की जानी हैं। हालांकि अमेजन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन कंपनी के भीतर के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है।

आखिर किन विभागों पर गिरेगी गाज?

खबरों के मुताबिक, इस बार छंटनी की मार किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहने वाली। इस महाछंटनी के निशाने पर अमेजन के सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस यूनिट्स हैं।

  • AWS (अमेजन वेब सर्विसेज): जो कंपनी के मुनाफे का बड़ा जरिया है।
  • रिटेल और ई-कॉमर्स: अमेजन का कोर बिजनेस।
  • प्राइम वीडियो: मनोरंजन जगत की बड़ी इकाई।
  • HR (मानव संसाधन): जहां से भर्तियां और मैनेजमेंट संभाला जाता है।

इन विभागों में काम करने वाले लोग अब इस चिंता में हैं कि अगले हफ्ते किसके पास पिंक स्लिप (छंटनी का नोटिस) पहुंच जाए।

वजह AI है या कुछ और?

जब भी नौकरियों के जाने की बात आती है, तो आज के दौर में सबसे पहले उंगली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर उठती है। पिछले साल जब 14,000 लोग निकाले गए थे, तब भी कंपनी ने इशारा किया था कि AI की वजह से काम करने के तरीके बदल रहे हैं।

लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। कंपनी के CEO एंडी जैसी का कहना है कि ये छंटनी सिर्फ पैसा बचाने या AI को लाने के लिए नहीं की जा रही। दरअसल, कंपनी मैनेजमेंट के बीच की उन फालतू परतों (Unnecessary Layers) को खत्म करना चाहती है जो फैसले लेने की रफ्तार को सुस्त कर देती हैं। सरल शब्दों में कहें तो, अमेजन अपनी टीम को थोड़ा छोटा और फुर्तीला बनाना चाहता है ताकि काम जल्दी हो सके।

कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी

कहने को तो 30,000 का यह आंकड़ा अमेजन के कुल 15.8 लाख कर्मचारियों का महज 2 प्रतिशत ही है। लेकिन असल तस्वीर तब साफ होती है जब हम इसे सिर्फ कॉर्पोरेट स्टाफ के नजरिए से देखते हैं। यह उनके कुल ऑफिस स्टाफ का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है, क्योंकि अमेजन के ज्यादातर कर्मचारी तो वेयरहाउस और डिलीवरी सेंटर्स में काम करते हैं।

अगर अगले हफ्ते यह छंटनी सच साबित होती है, तो यह 2022 में हुई 27,000 नौकरियों की कटौती को भी पीछे छोड़ देगी और अमेजन के इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी बन जाएगी। फिलहाल, ऑफिसों में सन्नाटा पसरा है और कर्मचारी बस जनवरी के इस आखिरी हफ्ते के बीतने का इंतजार कर रहे हैं।

