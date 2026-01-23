23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

स्क्रीन की लत से मिलेगी आजादी? OpenAI का स्मार्ट गैजेट, जो बिना फोन छुए पूरे करेगा आपके काम

OpenAI AI Gadget 2026: OpenAI अपना पहला AI गैजेट 'Sweetpea' 2026 में लॉन्च कर रहा है। जॉनी इव द्वारा डिजाइन किए गए ये ईयरबड्स स्मार्टफोन की जगह लेंगे। जानें सैम ऑल्टमैन का पूरा प्लान।

Rahul Yadav

Jan 23, 2026

OpenAI AI Gadget 2026

OpenAI AI Gadget 2026 (Image: Gemini)

OpenAI AI Gadget 2026: आजकल हमारा हाल यह है कि सोकर उठने से लेकर रात को आंखें बंद करने तक, मोबाइल हमारे हाथ से नहीं छूटता। कभी व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, तो कभी इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मोबाइल फोन जेब में ही पड़ा रहे और आपके सारे काम चुटकियों में हो जाएं, तो कितना सुकून होगा? शायद आपकी इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए सैम ऑल्टमैन की कंपनी OpenAI एक अनोखी तैयारी कर रही है।

फोन का स्मार्ट विकल्प?

खबरों की मानें तो चैटजीपीटी (ChatGPT) बनाने वाली कंपनी अब सॉफ्टवेयर की दुनिया से निकलकर हार्डवेयर के मैदान में उतर रही है। चर्चा है कि साल 2026 के आखिरी महीनों तक OpenAI अपना पहला फिजिकल गैजेट बाजार में उतार देगी। मजेदार बात यह है कि कंपनी के बॉस सैम ऑल्टमैन इसे स्मार्टफोन का एक शांतिपूर्ण विकल्प कह रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि यह डिवाइस आपको फोन की स्क्रीन से दूर ले जाने में मदद करेगी, ताकि आप दुनिया से कटे बिना भी शांत रह सकें।

क्या है यह नया गैजेट?

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, इस नए प्रोजेक्ट का कोडनेम स्वीटपी (Sweetpea) रखा गया है। यह दिखने में गोली के आकार के छोटे ईयरबड्स हो सकते हैं, जो आपके कानों में फिट हो जाएंगे। कुछ लोग इसे एआई पेन भी कह रहे हैं, लेकिन ज्यादा संभावना ईयरबड्स की ही है। खास बात यह है कि इसे डिजाइन करने के लिए एप्पल के पूर्व दिग्गज जॉनी इव (Jony Ive) की कंपनी की मदद ली गई है। ये वही वही शख्स हैं जिन्होंने कभी आईफोन को उसकी पहचान दी थी।

कैसे काम करेगी यह जादुई मशीन?

अब आप सोच रहे होंगे कि बिना फोन के काम कैसे होगा? दरअसल, इस गैजेट में एक बेहद ताकतवर 2nm चिप लगाई जा सकती है। यह चिप इतनी तेज होगी कि जैसे ही आप कुछ पूछेंगे, एआई तुरंत उसे प्रोसेस करके आपके कान में जवाब दे देगा। यह गैजेट सिर्फ आपकी आवाज ही नहीं सुनेगा, बल्कि आपके आसपास क्या हो रहा है, उसे भी समझने की ताकत रखेगा।

मसलन, अगर आपको कहीं का रास्ता पूछना है या कोई ईमेल पढ़ना है, तो आपको बार-बार जेब से फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन आपकी जेब में ही रहेगा और ब्लूटूथ के जरिए यह डिवाइस एआई की मदद से आपको सारी जानकारी कान में ही दे देगी।

क्या फोन की जरूरत खत्म हो जाएगी?

एक बात साफ कर दें कि यह गैजेट स्मार्टफोन को पूरी तरह खत्म नहीं करेगा, लेकिन उसके इस्तेमाल को बहुत कम जरूर कर देगा। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 का साल एआई हार्डवेयर के लिए एक बड़ा मोड़ साबित होगा। OpenAI के अलावा और भी कई कंपनियां स्मार्ट चश्मे और एआई डिवाइस पर काम कर रही हैं।

कुल मिलाकर देखें तो भविष्य अब स्क्रीन पर उंगलियां चलाने का नहीं, बल्कि एआई से सीधे बात करने का होने वाला है। अगर यह प्रयोग सफल रहा, तो यकीनन हमें मोबाइल की उस लत से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी जिसने हमें हर पल स्क्रीन से चिपकाए रखा है।

खबर शेयर करें:

टेक्नोलॉजी

