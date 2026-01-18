वर्दी, टोपी और बैज नंबर R001… चीन की सड़कों पर तैनात हुई रोबोट पुलिस, इसे चकमा देना नामुमकिन

Robot Traffic Police in China (Image: X/Viral)
Robot Traffic Police in China: चीन के अनहुई (Anhui) प्रांत का वुहू (Wuhu) शहर इन दिनों एक अनोखी वजह से चर्चा में है। यहां के एक व्यस्त चौराहे पर जब लोग गुजरते हैं, तो उन्हें एक पुलिसवाला अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद खड़ा नजर आता है। लेकिन जैसे ही आप करीब पहुंचेंगे, समझ आएगा कि यह कोई हाड़-मांस का इंसान नहीं, बल्कि एक भविष्य का सिपाही यानी ह्यूमनॉइड रोबोट है।
इस रोबोट की वर्दी से लेकर इसकी सफेद टोपी और रिफ्लेक्टिव जैकेट तक, सब कुछ इसे एक असली सिपाही जैसा रूप देता है। इसका आधिकारिक बैज नंबर 'Intelligent Police Unit R001' है। दूर से देखने पर यह बिल्कुल इंसान जैसा ही लगता है, लेकिन इसकी मेटैलिक चमक इसे दूसरों से अलग बनाती है। अपनी इसी खूबी की वजह से यह वहां का लोकल सेलिब्रिटी बन चुका है और आते-जाते साइकिल सवारों को सही लेन में चलने की सलाह देता रहता है।
यह रोबोट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं खड़ा है, बल्कि यह बेहद हाईटेक है। यह सीधे शहर के ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जैसे ही लाइट बदलती है, यह उसी के हिसाब से इशारे करने लगता है। इसमें लगे हाई-डेफिनिशन कैमरे और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक की मदद से यह नियम तोड़ने वालों को पलक झपकते ही पहचान लेता है।
चाहे कोई गलत तरीके से साइकिल चला रहा हो या पैदल यात्री ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा हो, यह रोबोट मौके पर ही चेतावनी जारी कर देता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह बिना थके दिन-रात ड्यूटी दे सकता है और कमांड मिलते ही खुद एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अवैध पार्किंग को पहचानना और चौबीसों घंटे सड़क की निगरानी करना इसके बाएं हाथ का खेल है।
सिर्फ वुहू ही नहीं, चीन के कई और शहरों में भी अब मशीनी पुलिस नजर आने लगी है। पिछले साल चेंगदू (Chengdu) शहर में चार पैरों वाले और पहिये वाले रोबोट्स की एक पूरी टीम तैनात की गई थी। हांगझू (Hangzhou) में भी AI ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है।
चीन की योजना बहुत बड़ी है। अनुमान है कि 2035 तक चीन का एआई बाजार 1 ट्रिलियन युआन से भी बड़ा हो जाएगा। रोबोट बनाने वाली कंपनियों का मानना है कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए इन्हें लैब से निकालकर असली दुनिया में लाना जरूरी है। आने वाले समय में ये रोबोट न सिर्फ चालान काटेंगे, बल्कि किसी मुसीबत के समय आपातकालीन सेवाएं और सही जानकारी देने का काम भी करेंगे।
