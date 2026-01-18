18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

वर्दी, टोपी और बैज नंबर R001… चीन की सड़कों पर तैनात हुई रोबोट पुलिस, इसे चकमा देना नामुमकिन

Robot Traffic Police in China: चीन ने सड़कों पर उतारी अपनी पहली रोबोट पुलिस, जानें कैसे ये AI रोबोट नियम तोड़ने वालों को पहचानकर सीधे घर भेज रहे हैं चालान। क्या है चीन का 2035 का मेगा प्लान?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 18, 2026

Robot Traffic Police in China

Robot Traffic Police in China (Image: X/Viral)

Robot Traffic Police in China: चीन के अनहुई (Anhui) प्रांत का वुहू (Wuhu) शहर इन दिनों एक अनोखी वजह से चर्चा में है। यहां के एक व्यस्त चौराहे पर जब लोग गुजरते हैं, तो उन्हें एक पुलिसवाला अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद खड़ा नजर आता है। लेकिन जैसे ही आप करीब पहुंचेंगे, समझ आएगा कि यह कोई हाड़-मांस का इंसान नहीं, बल्कि एक भविष्य का सिपाही यानी ह्यूमनॉइड रोबोट है।

बैज नंबर R001: शहर का नया सेलिब्रिटी

इस रोबोट की वर्दी से लेकर इसकी सफेद टोपी और रिफ्लेक्टिव जैकेट तक, सब कुछ इसे एक असली सिपाही जैसा रूप देता है। इसका आधिकारिक बैज नंबर 'Intelligent Police Unit R001' है। दूर से देखने पर यह बिल्कुल इंसान जैसा ही लगता है, लेकिन इसकी मेटैलिक चमक इसे दूसरों से अलग बनाती है। अपनी इसी खूबी की वजह से यह वहां का लोकल सेलिब्रिटी बन चुका है और आते-जाते साइकिल सवारों को सही लेन में चलने की सलाह देता रहता है।

न रिश्वत, न थकान - 24 घंटे मुस्तैद

यह रोबोट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं खड़ा है, बल्कि यह बेहद हाईटेक है। यह सीधे शहर के ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जैसे ही लाइट बदलती है, यह उसी के हिसाब से इशारे करने लगता है। इसमें लगे हाई-डेफिनिशन कैमरे और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक की मदद से यह नियम तोड़ने वालों को पलक झपकते ही पहचान लेता है।

चाहे कोई गलत तरीके से साइकिल चला रहा हो या पैदल यात्री ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा हो, यह रोबोट मौके पर ही चेतावनी जारी कर देता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह बिना थके दिन-रात ड्यूटी दे सकता है और कमांड मिलते ही खुद एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अवैध पार्किंग को पहचानना और चौबीसों घंटे सड़क की निगरानी करना इसके बाएं हाथ का खेल है।

पूरे चीन में बढ़ रहा है रोबोटिक राज

सिर्फ वुहू ही नहीं, चीन के कई और शहरों में भी अब मशीनी पुलिस नजर आने लगी है। पिछले साल चेंगदू (Chengdu) शहर में चार पैरों वाले और पहिये वाले रोबोट्स की एक पूरी टीम तैनात की गई थी। हांगझू (Hangzhou) में भी AI ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है।

चीन की योजना बहुत बड़ी है। अनुमान है कि 2035 तक चीन का एआई बाजार 1 ट्रिलियन युआन से भी बड़ा हो जाएगा। रोबोट बनाने वाली कंपनियों का मानना है कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए इन्हें लैब से निकालकर असली दुनिया में लाना जरूरी है। आने वाले समय में ये रोबोट न सिर्फ चालान काटेंगे, बल्कि किसी मुसीबत के समय आपातकालीन सेवाएं और सही जानकारी देने का काम भी करेंगे।

ये भी पढ़ें

Republic Day Sale 2026: पढ़ाई और ऑफिस वर्क के लिए दमदार हैं ये टैबलेट्स, कीमत 12,000 रुपये से शुरू
टेक्नोलॉजी
Republic Day Sale 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

18 Jan 2026 03:20 pm

Hindi News / Technology / वर्दी, टोपी और बैज नंबर R001… चीन की सड़कों पर तैनात हुई रोबोट पुलिस, इसे चकमा देना नामुमकिन

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Republic Day Sale 2026: पढ़ाई और ऑफिस वर्क के लिए दमदार हैं ये टैबलेट्स, कीमत 12,000 रुपये से शुरू

Republic Day Sale 2026
टेक्नोलॉजी

Republic Day Sale 2026: 20 हजार से कम में मिल रहे हैं ये दमदार 5G फोन, ऐसे बचाएं एक्स्ट्रा पैसे

Republic Day Sale 2026
टेक्नोलॉजी

1 करोड़ व्यूज और लाखों की कमाई… क्या वाकई YouTube बना सकता है आपको करोड़पति? जानें पूरा सच

YouTube earning for 1 crore views
टेक्नोलॉजी

UPI खर्च पर लगाम लगाएगा BHIM ऐप का ‘डिजिटल मुनीम’, फिजूलखर्ची होगी कंट्रोल

BHIM UPI Spend Analytics
टेक्नोलॉजी

अब बिना डेटा खोए Gmail एड्रेस में कर सकेंगे बदलाव, Google ने शुरू किया नया फीचर

Change Gmail Address without Losing Data
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.