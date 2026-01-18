वर्दी, टोपी और बैज नंबर R001… चीन की सड़कों पर तैनात हुई रोबोट पुलिस, इसे चकमा देना नामुमकिन

इस रोबोट की वर्दी से लेकर इसकी सफेद टोपी और रिफ्लेक्टिव जैकेट तक, सब कुछ इसे एक असली सिपाही जैसा रूप देता है। इसका आधिकारिक बैज नंबर 'Intelligent Police Unit R001' है। दूर से देखने पर यह बिल्कुल इंसान जैसा ही लगता है, लेकिन इसकी मेटैलिक चमक इसे दूसरों से अलग बनाती है। अपनी इसी खूबी की वजह से यह वहां का लोकल सेलिब्रिटी बन चुका है और आते-जाते साइकिल सवारों को सही लेन में चलने की सलाह देता रहता है।