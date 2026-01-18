Republic Day Sale 2026: पढ़ाई और ऑफिस वर्क के लिए दमदार हैं ये टैबलेट्स, कीमत 12,000 रुपये से शुरू

Republic Day Sale 2026 Best Tablet Deals (Image: Xiaomi)
Republic Day Sale 2026: अमेजन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 अपने तीसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है और हर बीतते घंटे के साथ नई डील्स सामने आ रही हैं। अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई या ऑफिस के काम के लिए एक अच्छा टैबलेट ढूंढ रहे हैं, तो यह समय खरीदारी के लिए काफी सही हो सकता है। सेल में Apple, Samsung और Lenovo जैसे बड़े ब्रांड्स पर अच्छी-खासी छूट मिल रही है।
ऑनलाइन क्लासेज और नोट्स बनाने के लिए अब महंगे लैपटॉप की जरूरत नहीं है। सेल में कुछ ऐसे टैबलेट्स हैं जो 12,000 रुपये के आसपास की शुरुआती कीमत पर मिल रहे हैं।
Lenovo Tab M11: यह टैबलेट उन लोगों के लिए एक ठोस विकल्प है जिन्हें कम बजट में बड़ी स्क्रीन चाहिए। सेल में इसकी प्रभावी कीमत करीब 11,999 रुपये से शुरू हो रही है।
Samsung Galaxy Tab A9+: सैमसंग का यह मॉडल अपने मल्टी-टास्किंग फीचर्स के लिए जाना जाता है। डिस्काउंट के बाद इसे आप लगभग 12,499 रुपये में अपना बना सकते हैं।
Xiaomi Pad 6: अगर आपको थोड़ी ज्यादा परफॉरमेंस चाहिए, तो शाओमी का यह पैड लगभग 19,499 रुपये में उपलब्ध है, जो प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है।
इस सेल का सबसे बड़ा आकर्षण Apple का नया iPad Air है, जिसमें शक्तिशाली M3 चिपसेट दिया गया है। यह उन लोगों के लिए है जो टैबलेट पर ग्राफिक्स, एडिटिंग या भारी ऑफिस वर्क करना चाहते हैं। इसमें लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और शानदार 12-मेगापिक्सल का फ्रंट और रियर कैमरा मिलता है। यह 11-इंच और 13-इंच, दोनों साइज में उपलब्ध है।
|टैबलेट का नाम
|लिस्ट प्राइस
|ऑफर के बाद कीमत
|Apple iPad Air
|59,900 रुपये
|50,990 रुपये
|Samsung Galaxy Tab S10 Lite
|41,999 रुपये
|31,999 रुपये
|Lenovo Idea Tab 5G
|25,000 रुपये
|20,998 रुपये
|OnePlus Pad Go 2
|35,999 रुपये
|31,999 रुपये
|Redmi Pad 2 Pro
|29,999 रुपये
|24,999 रुपये
|Xiaomi Pad 7
|37,999 रुपये
|27,999 रुपये
सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि बैंक ऑफर्स के जरिए आप अपनी डील को और भी सस्ता बना सकते हैं।
अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो नॉन-प्राइम मेंबर्स को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिल रही है। वहीं, प्राइम मेंबर्स के लिए यह फायदा और भी ज्यादा यानी 12.5 प्रतिशत तक है। ध्यान रहे कि एक यूजर अपने कार्ड से अधिकतम 8 ट्रांजेक्शन पर ही यह लाभ ले सकता है। इसके अलावा, पुराने टैबलेट को एक्सचेंज करके भी आप अपनी कीमत काफी कम करवा सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग