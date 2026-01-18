Republic Day Sale 2026: पढ़ाई और ऑफिस वर्क के लिए दमदार हैं ये टैबलेट्स, कीमत 12,000 रुपये से शुरू

Republic Day Sale 2026: अमेजन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 अपने तीसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है और हर बीतते घंटे के साथ नई डील्स सामने आ रही हैं। अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई या ऑफिस के काम के लिए एक अच्छा टैबलेट ढूंढ रहे हैं, तो यह समय खरीदारी के लिए काफी सही हो सकता है। सेल में Apple, Samsung और Lenovo जैसे बड़े ब्रांड्स पर अच्छी-खासी छूट मिल रही है।