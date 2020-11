सावधान! आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं ये 7 एप्स, तुरंत करें डिलीट

Google Play Store पर एप्स पहुंचने से पहले उन्हें कई तरह की सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। ऐसे में प्लेस्टोर तक वही एप्स पहुंचते हैं, जो सुरक्षित होते हैं। हालांकि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कई ऐसे एप्स पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं, जो खतरनाक होते हैं और यूजर्स का निजी डेटा चुरा सकते हैं। अब गूगल प्लेस्टोर पर कुछ ऐसे ही खतरनाक एप्स के बारे में पता चला है, जिनकी वजह से आपके साथ बैकिंग फ्रॉड हो सकता है। अगर आपके फोन में भी ऐसे एप्स हैं तो उन्हे तुरंत डिलीट कर दें।

Avast ने की पहचान

प्लेस्टोर पर मौजूद इन खतरनाक एप्स के बारे में डिजिटल सिक्योरिटी फर्म Avast ने जानकारी दी। Avast ने प्लेस्टोर पर ऐसे 7 एप्स के बारे में पता लगाया, जो यूजर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और यूजर्स का बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। ये एप्स खासतौर पर Minecraft वीडियो गेमिंग यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं।

चुराते हैं निजी जानकारी

Avast ने जिन 7 एप्स का पता लगाया है, वे कई तरह से एंड्रॉयड फोन्स में इंस्टॉल होने के बाद फोन के अंदर खतरनाक ट्रोजन वायरस को इंबेड कर देते हैं। इसके बाद ये यूजर्स की ऑनलाइन जानकारी चुराते हैं। इनमें से कुछ Spyware हैं, जो कॉल, मैसेज लॉग, जीपीएस डाटा और ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। Avast का कहना है कि Fleeceware एप बैकिंग फ्रॉड को अंजाम दे सकता है।

10 लाख से ज्यादा बार किए गए डाउनलोड

ये एप्स यूजर्स को मोबाइल में नए स्किन्स, दिलचस्प वॉलपेपर्स और गेम मोडिफिकेशन देने के बहाने बैंकिंग फ्रॉड करते हैं। फ्री ट्रायल के नाम पर ऐसे एप्स लोगों को लुभाते हैं और फिर हर हफ्ते के लिए 30 डॉलर आपके अकाउंट से काट लेते हैं। Avast का कहना है कि यूजर्स को इन एप्स के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे में लोग इनके द्वारा बैकिंग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। बताया गया है कि इन खतरनाक एप्स को अब तक करीब 10 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है।

ये हैं वो 7 खतरनाक एप्स

हम आपको उन 7 खतरनाक एप्स के बारे में बता रहे हैं, जो आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। अगर आपके फोन में भी इनमें से कोई एप इंस्टॉल है तो उन्हें तुरंत डिलीट कर दें।



Skins, Mods, Maps for Minecraft PE

Skins for Roblox

Live Wallpapers HD & 3D Background

MasterCraft for Minecraft

Master for Minecraft

Boys and Girls Skins

Maps Skins and Mods for Minecraft