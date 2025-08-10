ChatGPT 5 में क्या है नया? जानें स्टूडेंट्स की पढ़ाई और कोडिंग के लिए क्या है खास?

ChatGPT 5 New Features: ओपनएआई ने अपने नए और सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल GPT-5 को हाल ही में लॉन्च कर दिया है। यह अब पुराने सभी वर्जन जैसे GPT-4o को रिप्लेस कर रहा है। कंपनी का कहना है कि GPT-5 तेज, समझदार और पहले से ज्यादा भरोसेमंद है। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इसे पीएचडी-लेवल एक्सपर्ट जैसा बताया है जिससे बात करना आसान और असरदार है।