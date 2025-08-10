ChatGPT 5 में क्या है नया? जानें स्टूडेंट्स की पढ़ाई और कोडिंग के लिए क्या है खास?

ChatGPT 5 New Features: ओपनएआई ने अपने नए और सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल GPT-5 को हाल ही में लॉन्च कर दिया है। यह अब पुराने सभी वर्जन जैसे GPT-4o को रिप्लेस कर रहा है। कंपनी का कहना है कि GPT-5 तेज, समझदार और पहले से ज्यादा भरोसेमंद है। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इसे पीएचडी-लेवल एक्सपर्ट जैसा बताया है जिससे बात करना आसान और असरदार है।
GPT-5 के आने के साथ अब पुराने मॉडल इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। यह नया मॉडल अपने आप तय करता है कि सवाल छोटा है या बड़ा और उसी के अनुसार तेज या डिटेल में जवाब देता है। आसान सवालों पर यह तुरंत उत्तर देता है जबकि रिसर्च वाले टॉपिक पर गहराई से जानकारी देता है।
प्लस और टीम प्लान लेने वाले स्टूडेंट्स को GPT-5 Thinking मोड मिलेगा जिससे वे प्रोजेक्ट और रिसर्च के लिए और बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। फ्री यूजर्स को सीमित समय के बाद छोटे वर्जन का इस्तेमाल करना होगा जिससे लंबे समय तक लगातार पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
GPT-5 में राइटिंग स्किल्स और भी निखार दी गई हैं। अब यह निबंध, रिपोर्ट या क्रिएटिव राइटिंग को बेहतर फ्लो और गहराई से लिख सकता है। मेडिकल और टेक्निकल जानकारी को यह आसान भाषा में समझा सकता है जिससे कठिन विषय भी समझना आसान हो जाता है। हालांकि, मेडिकल फैक्ट्स के लिए प्रोफेशनल से सलाह जरूर लेने की सलाह दी जाती है।
GPT-5 अब साधारण कमांड से गेम, ऐप या वेबसाइट बना सकता है। इसमें वाइब कोडिंग फीचर है जिसमें बिना पारंपरिक कोडिंग के सिर्फ बोलकर या टाइप करके सॉफ्टवेयर तैयार किया जा सकता है।
यह मॉडल गूगल कैलेंडर, जीमेल और कॉन्टैक्ट्स से कनेक्ट होकर आपका शेड्यूल मैनेज कर सकता है और ईमेल से ट्रैवल डिटेल्स निकाल सकता है। यह सुविधा खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो पढ़ाई और अन्य कामों के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं।
GPT-5 अब पहले की तरह बेवजह तारीफ नहीं करता और नेगेटिव बातों को बिना वजह सपोर्ट नहीं करता। कंपनी का कहना है कि इसमें फ्लैटरी के मामले 14.5% से घटकर 6% से भी कम रह गए हैं।
GPT-5 के साथ अब Anthropic, Google, Meta और Perplexity जैसी कंपनियां भी अपने एडवांस्ड AI मॉडल पर काम कर रही हैं। आने वाले समय में AI की दुनिया में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।