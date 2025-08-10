10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

ChatGPT 5 में क्या है नया? जानें स्टूडेंट्स की पढ़ाई और कोडिंग के लिए क्या है खास?

ChatGPT 5 New Features: ओपनएआई ने नया GPT-5 मॉडल लॉन्च कर दिया है जो पहले से तेज और समझदार हो गया है। जानें पढ़ाई व रिसर्च के लिए इसके खास फीचर्स क्या हैं?

भारत

Rahul Yadav

Aug 10, 2025

ChatGPT 5 New Features
ChatGPT 5 New Features (Image: Gemini)

ChatGPT 5 New Features: ओपनएआई ने अपने नए और सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल GPT-5 को हाल ही में लॉन्च कर दिया है। यह अब पुराने सभी वर्जन जैसे GPT-4o को रिप्लेस कर रहा है। कंपनी का कहना है कि GPT-5 तेज, समझदार और पहले से ज्यादा भरोसेमंद है। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इसे पीएचडी-लेवल एक्सपर्ट जैसा बताया है जिससे बात करना आसान और असरदार है।

पुराने मॉडल हुए बंद

GPT-5 के आने के साथ अब पुराने मॉडल इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। यह नया मॉडल अपने आप तय करता है कि सवाल छोटा है या बड़ा और उसी के अनुसार तेज या डिटेल में जवाब देता है। आसान सवालों पर यह तुरंत उत्तर देता है जबकि रिसर्च वाले टॉपिक पर गहराई से जानकारी देता है।

ये भी पढ़ें

ChatGPT कहीं आपको जेल न पहुंचा दे! अब कुछ भी सर्च करने से पहले रखें इन जरूरी बातों का ध्यान
टेक्नोलॉजी
Can ChatGPT Land You in Jail

स्टूडेंट्स के लिए खास सुविधाएं

प्लस और टीम प्लान लेने वाले स्टूडेंट्स को GPT-5 Thinking मोड मिलेगा जिससे वे प्रोजेक्ट और रिसर्च के लिए और बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। फ्री यूजर्स को सीमित समय के बाद छोटे वर्जन का इस्तेमाल करना होगा जिससे लंबे समय तक लगातार पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

बेहतर लेखन और आसान हेल्थ जानकारी

GPT-5 में राइटिंग स्किल्स और भी निखार दी गई हैं। अब यह निबंध, रिपोर्ट या क्रिएटिव राइटिंग को बेहतर फ्लो और गहराई से लिख सकता है। मेडिकल और टेक्निकल जानकारी को यह आसान भाषा में समझा सकता है जिससे कठिन विषय भी समझना आसान हो जाता है। हालांकि, मेडिकल फैक्ट्स के लिए प्रोफेशनल से सलाह जरूर लेने की सलाह दी जाती है।

कोडिंग हुई आसान

GPT-5 अब साधारण कमांड से गेम, ऐप या वेबसाइट बना सकता है। इसमें वाइब कोडिंग फीचर है जिसमें बिना पारंपरिक कोडिंग के सिर्फ बोलकर या टाइप करके सॉफ्टवेयर तैयार किया जा सकता है।

पर्सनल असिस्टेंट जैसा एक्सपीरियंस

यह मॉडल गूगल कैलेंडर, जीमेल और कॉन्टैक्ट्स से कनेक्ट होकर आपका शेड्यूल मैनेज कर सकता है और ईमेल से ट्रैवल डिटेल्स निकाल सकता है। यह सुविधा खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो पढ़ाई और अन्य कामों के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं।

GPT-5 अब पहले की तरह बेवजह तारीफ नहीं करता और नेगेटिव बातों को बिना वजह सपोर्ट नहीं करता। कंपनी का कहना है कि इसमें फ्लैटरी के मामले 14.5% से घटकर 6% से भी कम रह गए हैं।

AI की बढ़ती प्रतिस्पर्धा

GPT-5 के साथ अब Anthropic, Google, Meta और Perplexity जैसी कंपनियां भी अपने एडवांस्ड AI मॉडल पर काम कर रही हैं। आने वाले समय में AI की दुनिया में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें

सावधान! ChatGPT ने बताया ना पूछें ये 6 बातें, हो सकता है जान को खतरा
टेक्नोलॉजी
what not to ask chatgpt, Dont ask these type of questions on AI, chatgpt wrong answer, chatgpt latest news,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

10 Aug 2025 06:06 pm

Hindi News / Technology / ChatGPT 5 में क्या है नया? जानें स्टूडेंट्स की पढ़ाई और कोडिंग के लिए क्या है खास?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.