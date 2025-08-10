10 अगस्त 2025,

टेक्नोलॉजी

सावधान! ChatGPT ने बताया ना पूछें ये 6 बातें, हो सकता है जान को खतरा

What not to ask ChatGPT : चैटजीपीटी ने गलत जानकारी देकर एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया है। आइए जानते हैं कि ChatGPT से किस तरह की सलाह जानलेवा साबित हो सकती है।

भारत

Ravi Gupta

Aug 10, 2025

what not to ask chatgpt, Dont ask these type of questions on AI, chatgpt wrong answer, chatgpt latest news,
ChatGPT से क्या ना पूछें | प्रतीकात्मक फोटो | सोर्स- Grok AI

What Not To ask ChatGPT : हम मजे-मजे में चैटजीपीटी जैसे एआई टूल पर कुछ भी पूछ लेते हैं। मगर, कई बार रिजल्ट से आपका जीवन मुश्किल में पड़ सकता है। ये आपकी जान को आफत में डाल सकता है। हमने इस बात को ChatGPT से पूछा कि किस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। इस पर उसकी ओर से पूरी लिस्ट आई है। आइए समझते हैं कि किस तरह के सवालों को हमें पूछने से बचना चाहिए (Don't ask these type of questions on AI)।

केस 1- चैटजीपीटी की सलाह ने पहुंचा दिया अस्पताल

न्यूयॉर्क का एक मामला सामने आया है। एक 60 वर्षीय व्यक्ति चैटजीपीटी से डाइट प्लान पूछकर फॉलो कर रहा था। इस कारण उसकी इतनी खराब हो गई कि उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बात केवल हेल्थ की नहीं, ऐसी कई चीजें हैं जिनको लेकर चैटजीपीटी की सलाह खतरनाक साबित हो सकती है।

ChatGPT ने बताया ना पूछें ये 6 बातें

इस सवाल का जवाब चैटजीपीटी ने दिया है, "आपको ChatGPT या किसी भी AI से ऐसी सलाह पर अंतिम निर्णय नहीं लेना चाहिए, जिसमें गलती होने पर गंभीर नुकसान, कानूनी परेशानी या बड़ी व्यक्तिगत हानि हो सकती है।"


  1. मेडिकल और स्वास्थ्य संबंधी बातें

क्यों नहीं- AI सामान्य स्वास्थ्य जानकारी दे सकता है, लेकिन यह डॉक्टर की सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। जैसे- दवा शुरू/बंद करना, बदलना या टेस्ट रिपोर्ट का मतलब निकालना सिर्फ AI की बात पर न करें।


  1. कानूनी और वित्तीय सलाह

क्यों नहीं- कानून और वित्तीय नियम समय-समय पर बदलते हैं और जगह व शख्स के हिसाब से अलग हो सकते हैं, इनकी सही व्याख्या के लिए प्रोफेशनल जरूरी है। जैसे- टैक्स भरना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना या कोर्ट केस शुरू करना सिर्फ AI की सलाह पर न करें।


  1. आपातकालीन या जान बचाने वाले हालात

क्यों नहीं- AI रियल-टाइम इमरजेंसी में मदद नहीं कर सकता और गलती जानलेवा हो सकती है। जैसे- किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी दुर्घटना होने पर बचाव के लिए त्वरित उपाय, ऐसे में AI से पूछने के बजाय तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें।


  1. संवेदनशील व्यक्तिगत फैसले

क्यों नहीं- संवेदनशील व्यक्तिगत फैसले हर शख्स के हिसाब से अलग हो सकते हैं। इस तरह की चीजों को एआई अच्छी तरह नहीं समझ सकता है। जैसे- ब्रेकअप या तलाक लेने का निर्णय आदि जैसे फैसले आपको स्वयं के आधार पर करना चाहिए।


  1. बहुत गोपनीय या पहचान बताने वाली जानकारी

क्यों नहीं- भले ही ChatGPT आपकी पर्सनल जानकारी सेव नहीं करता, लेकिन ऐसी चीजों को शेयर करना हमेशा जोखिम भरा है। जैसे- आधार/पैन नंबर, बैंक डिटेल्स, या कंपनी के गुप्त बिजनेस प्लान शेयर न करें।


  1. तेजी से बदलने वाले या ताजा तथ्य

क्यों नहीं- AI का डेटा कभी-कभी पुराना हो सकता है, और लाइव डेटा भी अधूरा हो सकता है। जैसे- शेयर मार्केट के भाव, लाइव स्पोर्ट्स स्कोर, ब्रेकिंग न्यूज या मौसम की जानकारी हमेशा आधिकारिक स्रोत से चेक करें।

पत्रिका रक्षा कवच

Published on:

10 Aug 2025 02:33 pm

Hindi News / Technology / सावधान! ChatGPT ने बताया ना पूछें ये 6 बातें, हो सकता है जान को खतरा

