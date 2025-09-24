Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

सबसे किफायती 1.5GB डेली डेटा प्लान कौन सा है? जानें Jio, Airtel और Vi के रेट

Cheapest 1.5 GB Recharge Plans: अगर आप सस्ते 1.5GB डेटा वाले प्लान की तलाश में हैं तो हम यहां आपके लिए तीनों बड़ी टेलिकॉम कंपनियों के 1.5GB डेली डेटा पैक्स की जानकारी लेकर आए हैं। जानें किस कंपनी के प्लान में आपको क्या फायदे मिलेंगे।

भारत

Rahul Yadav

Sep 24, 2025

Cheapest 1.5 GB Recharge Plans
Cheapest 1.5 GB Recharge Plans (Image: Gemini)

Cheapest 1.5 GB Recharge Plans: अगर आप रोजाना 1.5GB डेटा इस्तेमाल करते हैं और सस्ता प्लान देख रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। इस आर्टिकल में हम आपको Airtel, Vi और Jio के डेली 1.5GB डेटा वाले इंटरनेट प्लान की पूरी जानकारी दे रहे हैं। 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान्स की तुलना करेंगे ताकि आप आसानी से तय कर सकें कि कौन सा प्लान सबसे किफायती है।

Airtel का 1.5GB प्लान

Airtel का यह प्लान रोजाना 1.5GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 100 SMS के साथ आता है। इस प्लान की कीमत 349 रुपये है और इसकी वैलिडिटी 28 दिन की है।

ये भी पढ़ें

WhatsApp में आया रियल-टाइम ट्रांसलेशन फीचर, 19 भाषाओं में कर सकेंगे बातचीत, जानें कैसे कर पाएंगे इस्तेमाल
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Message Translation Feature

इसके साथ आपको Airtel Xstream Play का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जिससे आप 22 से अधिक OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट देख सकते हैं। साथ ही, इस प्लान में 17,000 रुपये का Perplexity Pro AI सब्सक्रिप्शन भी फ्री में शामिल है।

Vi का 1.5GB प्लान

Vi का रोजाना 1.5GB डेटा वाला प्लान भी 349 रुपये का है और इसकी वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल्स, रोजाना 100 SMS और 1.5GB हाई-स्पीड इंटरनेट डेटा मिलता है।

Vi प्लान की खासियत यह है कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक आप बिना किसी डेटा लिमिट के इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लान में 2GB एक्स्ट्रा डेटा भी फ्री मिलता है जिसे आप Vi ऐप से क्लेम कर सकते हैं।

Jio का 1.5GB प्लान

Jio का रोजाना 1.5GB डेटा वाला प्लान 239 रुपये में उपलब्ध है। यह Airtel और Vi के प्लान्स से सस्ता है लेकिन इसकी वैलिडिटी 22 दिन की है।

इस प्लान में भी रोजाना 1.5GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और 100 SMS शामिल हैं। इसके साथ आपको JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस भी मिलता है।

कौन सा प्लान सबसे किफायती?

अगर आप सिर्फ किफायती कीमत देख रहे हैं तो Jio का प्लान सबसे सस्ता है। लेकिन अगर आप लंबी वैलिडिटी और अतिरिक्त फायदे चाहते हैं तो Airtel और Vi के प्लान बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

ऑपरेटरडेटाकॉलिंगSMSवैलिडिटीकीमत (Rs)अतिरिक्त फायदे
Airtel1.5GB/दिनअनलिमिटेड100/दिन28 दिन349Airtel Xstream Play प्रीमियम + 17,000 रुपये का Perplexity Pro AI
Vi1.5GB/दिनअनलिमिटेड100/दिन28 दिन349रात 12AM-6AM अनलिमिटेड डेटा + 2GB एक्स्ट्रा डेटा
Jio1.5GB/दिनअनलिमिटेड100/दिन22 दिन239JioTV + JioAICloud फ्री एक्सेस

ये भी पढ़ें

साइबर ठगों ने बैंकर को लगाया 23 करोड़ का चूना, आपके पास फोन आए तो तुरंत करें ये तीन काम
टेक्नोलॉजी
23 Crore Rupees Cyber Fraud in Delhi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

24 Sept 2025 01:55 pm

Hindi News / Technology / सबसे किफायती 1.5GB डेली डेटा प्लान कौन सा है? जानें Jio, Airtel और Vi के रेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.