सबसे किफायती 1.5GB डेली डेटा प्लान कौन सा है? जानें Jio, Airtel और Vi के रेट

Cheapest 1.5 GB Recharge Plans: अगर आप रोजाना 1.5GB डेटा इस्तेमाल करते हैं और सस्ता प्लान देख रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। इस आर्टिकल में हम आपको Airtel, Vi और Jio के डेली 1.5GB डेटा वाले इंटरनेट प्लान की पूरी जानकारी दे रहे हैं। 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान्स की तुलना करेंगे ताकि आप आसानी से तय कर सकें कि कौन सा प्लान सबसे किफायती है।
Airtel का यह प्लान रोजाना 1.5GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 100 SMS के साथ आता है। इस प्लान की कीमत 349 रुपये है और इसकी वैलिडिटी 28 दिन की है।
इसके साथ आपको Airtel Xstream Play का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जिससे आप 22 से अधिक OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट देख सकते हैं। साथ ही, इस प्लान में 17,000 रुपये का Perplexity Pro AI सब्सक्रिप्शन भी फ्री में शामिल है।
Vi का रोजाना 1.5GB डेटा वाला प्लान भी 349 रुपये का है और इसकी वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल्स, रोजाना 100 SMS और 1.5GB हाई-स्पीड इंटरनेट डेटा मिलता है।
Vi प्लान की खासियत यह है कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक आप बिना किसी डेटा लिमिट के इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लान में 2GB एक्स्ट्रा डेटा भी फ्री मिलता है जिसे आप Vi ऐप से क्लेम कर सकते हैं।
Jio का रोजाना 1.5GB डेटा वाला प्लान 239 रुपये में उपलब्ध है। यह Airtel और Vi के प्लान्स से सस्ता है लेकिन इसकी वैलिडिटी 22 दिन की है।
इस प्लान में भी रोजाना 1.5GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और 100 SMS शामिल हैं। इसके साथ आपको JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस भी मिलता है।
अगर आप सिर्फ किफायती कीमत देख रहे हैं तो Jio का प्लान सबसे सस्ता है। लेकिन अगर आप लंबी वैलिडिटी और अतिरिक्त फायदे चाहते हैं तो Airtel और Vi के प्लान बेहतर विकल्प हो सकते हैं।
|ऑपरेटर
|डेटा
|कॉलिंग
|SMS
|वैलिडिटी
|कीमत (Rs)
|अतिरिक्त फायदे
|Airtel
|1.5GB/दिन
|अनलिमिटेड
|100/दिन
|28 दिन
|349
|Airtel Xstream Play प्रीमियम + 17,000 रुपये का Perplexity Pro AI
|Vi
|1.5GB/दिन
|अनलिमिटेड
|100/दिन
|28 दिन
|349
|रात 12AM-6AM अनलिमिटेड डेटा + 2GB एक्स्ट्रा डेटा
|Jio
|1.5GB/दिन
|अनलिमिटेड
|100/दिन
|22 दिन
|239
|JioTV + JioAICloud फ्री एक्सेस